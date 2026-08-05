Descoperire surprinzătoare în aeroport. Un pilot de avion avea în bagaj 70.000 de pastile ecstasy și o sticluță cu urină

Incidentul a avut loc pe 29 iulie, pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Foto: Instagram / bcsoetta

Un pilot al companiei Malaysia Airlines a fost arestat în Indonezia după ce autoritățile au descoperit în bagajele sale peste 70.000 de pastile de ecstasy și o cantitate de metamfetamină. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi pilotat aeronava din Kuala Lumpur spre Jakarta având la bord peste 170 de pasageri, în timp ce se afla sub influența drogurilor, potrivit New York Post.

Incidentul a avut loc pe 29 iulie, pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și făcute publice de Direcția Generală a Vămilor din Indonezia îl arată pe pilot, un cetățean malaezian în vârstă de 39 de ani, identificat doar prin inițialele M.S., în timp ce își ridică bagajele după aterizare.

Deși a fost direcționat pe culoarul special destinat membrilor echipajelor de zbor, acesta a fost selectat pentru un control vamal. În timpul verificării, ofițerii au descoperit într-unul dintre bagaje aproximativ 26 de kilograme de ecstasy, echivalentul a aproximativ 70.000 de comprimate, precum și patru grame de metamfetamină.

Potrivit Poliției Naționale din Indonezia, pilotul le-a declarat anchetatorilor că urma să primească 50.000 de ringgit malaezieni (aproximativ 12.200 de dolari) pentru transportul drogurilor în Jakarta. După aterizare, acesta ar fi trebuit să se cazeze la un hotel din oraș, unde urma să predea marfa.

În timpul audierilor, bărbatul ar fi recunoscut că a mai transportat droguri și în trecut, inclusiv metamfetamină în statul malaezian Sabah și ulterior în Jakarta.

Anchetatorii au găsit asupra sa și un recipient de mici dimensiuni cu urină, despre care suspectează că urma să fie folosit pentru a falsifica rezultatele unui eventual test antidrog.

Testele toxicologice efectuate după arestare au arătat că pilotul consumase MDMA, ecstasy, metamfetamină și cocaină. Potrivit autorităților indoneziene, acest lucru indică faptul că este foarte probabil ca bărbatul să fi fost sub influența drogurilor în timpul zborului.

Autoritățile susțin că M.S. se afla la manșa aeronavei care opera zborul MH272 pe ruta Kuala Lumpur–Jakarta, la bordul căruia se aflau cel puțin 170 de pasageri.

Potrivit Malaysia Airlines, compania cooperează cu autoritățile indoneziene și a deschis o anchetă internă.

„Malaysia Airlines dorește să sublinieze că nu tolerează nicio formă de comportament necorespunzător și desfășoară în prezent o analiză internă a acestui caz”, a precizat compania.

Pilotul este în prezent în arest preventiv și a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

Indonezia are unele dintre cele mai dure legi antidrog din lume, iar pedepsele cresc în funcție de tipul și cantitatea de substanțe interzise implicate.