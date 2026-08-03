O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră, din regiunea Krasnodar: Patru oameni au murit

O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră, din regiunea Krasnodar. Foto: X

Patru persoane, printre care și un copil, au murit, iar alte zece au fost rănite după ce o dronă a căzut pe o plajă aglomerată din apropiere de Gelendjik, în regiunea Krasnodar din Rusia, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters și Kyiv Post.

Conform The Moscow Times, incidentul s-a produs în stațiunea Arhipo-Osipovka, aflată la aproximativ 22 de kilometri în linie dreaptă de domeniul de lux de pe litoralul Mării Negre cunoscut drept „Palatul lui Putin”.

Autoritățile ruse au susținut că drona era ucraineană și că ar fi vizat „infrastructură civilă”, fără să ofere însă alte informații despre destinația sa.

Ucraina nu comentase incidentul la momentul publicării informațiilor.

Într-o înregistrare video apărută online, o dronă pare să se apropie de plajă în timp ce se aud focuri susținute. Aparatul își schimbă apoi brusc direcția, cade în apropierea oamenilor aflați pe plajă și explodează.

Drona ar fi fost interceptată de un grup mobil de tragere rusesc amplasat chiar pe plajă. Mărturiile publicate într-un grup local de pe VKontakte indică, de asemenea, că sistemele rusești de apărare aeriană ar fi deschis focul asupra dronelor aflate deasupra zonei.

„Drona se învârtea deasupra noastră, la Krinița, și a trecut de două ori peste plajă”, a scris un utilizator, adăugând că aparatul a zburat apoi spre Arhipo-Osipovka.

Un alt utilizator a susținut că o dronă s-a prăbușit într-un munte după ce a fost doborâtă, iar o a doua a căzut pe plajă, în apropierea centrului de agrement Rassvet, după ce a fost interceptată.

Mai mulți comentatori au spus că nu au auzit sirene de raid aerian înainte de incident.

Posibila țintă, legată de industria rusă de rachete

Canalul de Telegram Supernova a susținut că ținta dronei ar fi fost un centru privat de agrement asociat companiei NPO Mașinostroenia, o întreprindere rusă din industria de apărare, cu sediul la Reutov, în apropiere de Moscova.

Potrivit canalului, drona s-ar fi prăbușit la aproximativ 300 de metri de clădirea în care s-ar fi aflat proiectanți de rachete. Tot acolo se susține că un grup mobil de tragere rusesc fusese amplasat pe plaja din apropiere.

NPO Mașinostroenia dezvoltă și produce sisteme de luptă bazate pe rachete de croazieră, dar și tehnologie pentru rachete și nave spațiale. Kremlinul a descris compania drept unul dintre principalii producători ruși de rachete și aparate spațiale militare. Întreprinderea apare și în baza de date cu sancțiuni a Ucrainei, unde este prezentată drept o companie specializată în sisteme de luptă echipate cu rachete de croazieră.

Incidentul s-a produs în apropiere de „Palatul lui Putin”

Așa-numitul „Palat al lui Putin” este un complex construit în stil italian, pe coasta Mării Negre, în apropiere de Gelendjik, în regiunea Krasnodar.

Domeniul a fost subiectul unei investigații realizate de regretatul lider al opoziției ruse Aleksei Navalnîi și de Fundația sa Anticorupție. Aceștia l-au acuzat pe Vladimir Putin că ar fi folosit fonduri obținute prin fraudă pentru construirea complexului.

Navalnîi susținea că domeniul a costat peste 100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,35 miliarde de dolari. Acuzațiile, precum și arestarea sa cu doar câteva zile înainte de publicarea investigației, au declanșat proteste anticorupție în mai multe orașe din Rusia.