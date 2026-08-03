Cum face Bolojan economie la curent. Spune că nu aprinde becul și aerul condiționat: „Ajung târziu, nu mai e timp de becuri aprinse”

Bolojan spune că nu aprinde becul la el acasă şi nici nu foloseşte aerul condiţionat. Sursa foto: pixabay.com

În contextul în care a impus măsuri fără precedent într-o perioadă de presiune asupra sistemului energetic din România, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a redus consumul de energie electrică şi acasă la el. "În general ajung foarte târziu, de la 22:00-23:00, și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse. Și sistemul de aer condițional nu funcționează la mine", a răspuns premierul interimar.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a anunțat luni, măsuri fără precedent pentru limitarea consumului de electricitate, în special în rândul marilor consumatori industriali, în contextul în care există riscul ca și Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită.

Printre acestea este şi decizia ca uzinele Dacia și Ford să oprească producția în perioada următoare. "Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită, până pe 19 august, ceea ce înseamnă o reducere a consumului cu 200 de megawați. Urmează și alții", a afirmat Bolojan.

În aceeaşi conferinţă de presă, Bolojan a fost întrebat ce măsuri de reducere a consumului a luat acasă la el.

"În general ajung foarte târziu, de la 22:00-23:00, și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse. Și sistemul de aer condițional nu funcționează la mine", a declarat premierul interimar.

România importă energie

România a început să importe energie electrică, inclusiv din Ucraina, din cauza crizei energetice. Bolojan a anunțat că Ucraina va furniza energie către România în condiții de piață, importurile provenind din capacități disponibile ale sistemului energetic ucrainean.

De asemenea, compania Nuclearelectrica a cumpărat energie din Ucraina cu sprijinul companiei Energocom din Republica Moldova, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă.

Problemele de la centrala nucleară de la Cernavodă au apărut pe fondul condițiilor hidrologice nefavorabile de pe Dunăre, cauzate de seceta prelungită. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită controlat după scăderea debitului Dunării, iar autoritățile au luat în calcul inclusiv oprirea Unității 2 dacă situația nu se îmbunătățește.