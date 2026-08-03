Scandal în Iași după oprirea iluminatului public noaptea. Muraru îi cere lui Chirica să anuleze măsura: „S-a reinstaurat ceaușismul”

Iaşiul, primul mare oraş din România care a decis să raţionalizeze curentul: Iluminatul stradal va fi oprit pe timpul nopţii "fără favorisme". Sursa foto: Getty Images

El susține că măsura aduce o economie prea mică pentru a conta în sistemul energetic național, dar creează riscuri pentru siguranța ieșenilor, în special pentru cei care lucrează noaptea. Reacția vine după ce Primăria Iași a decis ca iluminatul stradal și cel arhitectural să fie întrerupte după ora 24:00, pe durata crizei energetice, cu unele excepții.

„Îi solicit lui Chirica să anuleze imediat măsura aberantă și arbitrară a întreruperii iluminatului stradal pe timpul nopții”, a transmis Alexandru Muraru. Acesta susține că decizia a fost luată fără consultarea locuitorilor și fără o dezbatere publică: „Ieșenii au devenit din nou victimele experimentelor administrative. Oamenii sunt pur și simplu buzunăriți pentru deciziile catastrofale, datoriile și experimentele haotice ale lui Chirica”.

Muraru contestă și utilitatea măsurii în raport cu problemele sistemului energetic național. „Fără o consultare publică, fără o dezbatere, fără un anunț făcut din timp, Chirica a decis să lase orașul în beznă pe timpul nopții. Totul sub scuza unei economii ridicole, într-un context în care lipsa de producție din sistemul energetic național este de ordinul miilor de MWh. O măsură complet disproporționată, cu un impact infim asupra consumului național, dar cu efecte reale asupra siguranței și confortului ieșenilor”.

El invocă declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora intervalul dificil pentru sistemul energetic este seara, nu după miezul nopții: „Premierul României a spus clar acum câteva minute că problema noastră este între orele 18.00-23.00, nu după miezul nopții. Doar în acest interval de seară România are nevoie de surse și capacități suplimentare de acoperire, nu după miezul nopții când consumul oricum scade vertiginos la nivel național”.

Muraru spune că niciun alt mare municipiu nu a ales să oprească iluminatul public și compară decizia cu practicile din perioada comunistă. „Niciun alt mare municipiu mare din România nu a considerat că soluția este să-și lase cetățenii în întuneric. În schimb, la Iași asistăm la o decizie desprinsă din anii comunismului. Chirica a stins lumina și a pretins că a rezolvat problema. Dintre toate administrațiile din țară, doar la Iași s-a reinstaurat ceaușismul”.

Critici privind siguranța ieșenilor și situația financiară a Primăriei

Alexandru Muraru atrage atenția că sute sau chiar mii de persoane lucrează noaptea și trebuie să se întoarcă acasă pe străzi neiluminate.

„Sunt sute sau poate mii de oameni în Iași care lucrează în ture de noapte sau care încheie serviciul în miezul nopții. Cum își permite Chirica să spună despre ei că stau tolăniți la o bere? Nu e doar beznă noaptea pe stradă, e beznă și în viziunea acestui om pentru acest oraș. Un individ care are zero respect pentru acei ieșeni care țin economia orașului vie și noaptea”.

El face referire și la spargerea și incendierea unui local din zona Pieței Nicolina și ridică mai multe întrebări legate de siguranța pietonilor și a șoferilor. „În timp ce Chirica a stins lumina în oraș, un local a fost spart și incendiat în zona pieței Nicolina. Plătește el pentru aceste pagube? Aceste întreruperi abuzive ale iluminatului public stradal, vor fi scăzute din facturile ieșenilor? Dar cu vizibilitatea pe trecerile de pietoni și cu siguranța traficului, ce face Chirica? Dar femeilor care ies de la lucru noaptea și care se tem să meargă acasă, ce le spune Chirica? Ce vină au ieșenii pentru aceste măsuri de comunism târziu?”

Muraru critică și imaginea pe care orașul o oferă turiștilor. „Turiștii care sunt la Iași, ce fac după miezul nopții? Ce imagine își face Iașul și ce semnal trimitem în lume? Pe harta României, lumina e stinsă doar la Iași. Ca în Coreea de Nord, când o privești noaptea din spațiu”.

Acesta leagă măsura și de situația financiară a administrației locale, susținând că Primăria Iași s-ar afla într-un „faliment nedeclarat”. Este însă o acuzație politică formulată de Muraru, nu o situație confirmată oficial. „Mai rău, această situație confirmă informațiile care spun că Primăria Iași ar fi în colaps din punct de vedere financiar, într-un faliment nedeclarat, iar această decizie aberantă doar mai adună niște mărunțiș pentru plata facturilor curente”.

El amintește și de împrumutul contractat pentru achiziția de cărbune: „Este cu atât mai revoltător cu cât vorbim despre aceeași administrație care a îndatorat orașul cu aproximativ 50 de milioane de euro pentru achiziția de cărbune la supra-preț, situație care face obiectul unui dosar penal aflat în atenția procurorilor. După ce milioane de euro au fost cheltuite discutabil, ieșenilor li se spune acum că trebuie să accepte întunericul pentru o economie simbolică”.

Muraru cere documentele care au stat la baza deciziei

Alexandru Muraru susține că hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 31 iulie 2026 nu obligă autoritățile locale să oprească iluminatul public și nu conține nici măcar o astfel de recomandare. În aceste condiții, îi cere lui Mihai Chirica să publice toate documentele care justifică măsura.

„Îi solicit public lui Chirica să facă publice toate actele care au stat la baza acestei decizii: dispoziții, avizele, notele de fundamentare și orice alt document administrativ care justifică legal și tehnic această măsură. Ieșenii au dreptul la transparență. Au dreptul la siguranță. Și au dreptul la o administrație care găsește soluții moderne, nu improvizații care îi întorc în timp”.

Mihai Chirica a anunțat vineri seară că iluminatul stradal și cel arhitectural vor fi oprite după ora 24:00, pe perioada în care producția de energie este afectată de criza provocată de secetă și de debitul redus al Dunării. Măsura nu se aplică în curțile spitalelor, în pasajele subterane și pietonale, în principalele zone centrale și în alte puncte în care iluminatul este considerat esențial pentru siguranță. Primarul a cerut totodată Poliției Locale să intensifice patrulele în cartiere.

Ulterior, și Primăria Tecuci a anunțat reducerea consumului, însă acolo iluminatul public modernizat pornește la ora 21:00 și funcționează, după ora 22:00, la jumătate din putere. Măsurile vin după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică.