Cercetătorii au pus un ecran cu AI într-o pădure: 16 maimuțe capucin au învățat ce să tasteze pentru a primi banane. Unele l-au pupat

3 minute de citit Publicat la 18:00 03 Aug 2026 Modificat la 18:00 03 Aug 2026

Maimuță capucin cu fața albă, Cebus Capucinus. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Este bine cunoscut faptul că oamenii au evoluat din strămoși comuni cu marile maimuțe. De la mersul în patru labe la mersul biped, evoluția a parcurs un drum lung. Acum, un experiment desfășurat într-o rezervație forestieră din Costa Rica sugerează că și maimuțele pot învăța rapid să interacționeze cu tehnologia modernă.

În cadrul unui studiu publicat în The American Journal of Primatology, maimuțe capucin cu față albă au învățat să folosească un ecran tactil controlat de un sistem bazat pe inteligență artificială pentru a obține recompense alimentare. Unele exemplare au început chiar să atingă ecranul cu buzele, părând că îl sărută, potrivit Times of India.

Ce este CapuchinAI

Sistemul, denumit CapuchinAI, a fost dezvoltat de cercetători de la Universitatea Emory și Georgia Institute of Technology. Acesta combină recunoașterea facială cu teste cognitive desfășurate în timp real, fiind conceput pentru a studia comportamentul maimuțelor direct în habitatul lor natural.

Potrivit coordonatoarei studiului, profesoara Marcela Benítez, creierul primatelor a evoluat în medii complexe și competitive, nu în laboratoare, însă studierea cogniției în sălbăticie este dificilă deoarece mediul este imprevizibil.

CapuchinAI urmărește să rezolve această problemă prin automatizarea experimentelor.

Cum funcționează sistemul

Platforma include un computer alimentat de o baterie portabilă, o cameră video, un ecran tactil și un distribuitor automat de hrană.

Atunci când o maimuță se apropie, sistemul o identifică prin recunoaștere facială și îi afișează un test pe ecran. Dacă rezolvă corect sarcina, primește o felie uscată de banană.

În testele efectuate în Rezervația Forestieră Taboga din Costa Rica, sistemul a identificat maimuțele individuale cu o precizie de 97%.

Primele reacții ale maimuțelor

La început, cercetătorii au amplasat dispozitivul în pădure și au așteptat.

În primele două zile nu s-a apropiat nicio maimuță.

În a treia zi a apărut un mascul mare, poreclit Trompudo („Bot Mare”), atras de mirosul bananelor.

Acesta a început să lovească dispozitivul, iar după ce a atins accidental ecranul tactil, din aparat a ieșit o felie de banană.

Maimuța a mâncat recompensa și a repetat imediat gestul, înțelegând foarte repede legătura dintre atingerea ecranului și primirea hranei.

„Părea că își dă seama instantaneu: «Asta trebuie să fac, să ating ecranul!»”, a povestit cercetătorul Federico Sánchez Vargas.

Unele maimuțe au început să sărute ecranul

După Trompudo, alte maimuțe au început să folosească sistemul.

În total, 16 maimuțe capucin au interacționat cu dispozitivul, însă fiecare într-un mod diferit.

Unele au învățat aproape imediat cum funcționează, în timp ce altele au avut nevoie de mai mult timp.

Cercetătorii au observat un comportament neașteptat: exemplarele care explorau obiectele cu buzele au început să atingă ecranul cu gura, ceea ce părea că îl sărută, pentru a primi felia de banană.

Alte maimuțe au preferat să privească de la distanță cum folosesc dispozitivul celelalte exemplare înainte de a încerca și ele.

Inteligența artificială va evalua memoria și capacitatea de învățare

În prezent, echipa antrenează sistemul cu imaginile celor 16 maimuțe participante la faza pilot.

Scopul este ca fiecare individ identificat să primească pe ecran teste cognitive adaptate nivelului său.

Cercetătorii vor analiza:

capacitatea de învățare;

controlul impulsurilor;

flexibilitatea cognitivă;

memoria pe termen scurt și lung.

Dacă sistemul întâlnește o maimuță pe care nu o recunoaște, îi afișează exercițiul de bază: atingerea ecranului pentru a primi recompensa.

Un nou instrument pentru studiul inteligenței primatelor

Sistemul este conceput astfel încât mai multe maimuțe să poată participa succesiv la experimente, iar fiecare individ să primească un număr limitat de recompense, pentru a evita monopolizarea dispozitivului de către masculii dominanți.

Potrivit Marcelei Benítez, această tehnologie le va permite cercetătorilor să răspundă unor întrebări importante despre modul în care mediul, experiențele individuale și comportamentul influențează inteligența primatelor.

„De ce unele exemplare rezolvă mai bine anumite sarcini decât altele? Cum se adaptează indivizii la situații diferite? Cum influențează strategiile cognitive șansele lor de supraviețuire?”, sunt câteva dintre întrebările la care cercetătorii speră să găsească răspunsuri.

Ei consideră că CapuchinAI reprezintă un instrument revoluționar pentru studiul comportamentului și inteligenței primatelor în mediul lor natural.