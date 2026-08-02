Sute de foci au fost surprinse la plajă în Polonia. Imaginile spectaculoase arată revenirea unei specii în pragul dispariției

Foca cenușie este cea mai răspândită dintre cele trei specii native de foci din Marea Baltică. Foto: Getty Images

O limbă de nisip de pe coasta Poloniei s-a transformat într-un adevărat refugiu pentru sute de foci cenușii, surprinse în timp ce se odihnesc la soare. Imaginile spectaculoase, publicate pe Facebook de pagina Hello Mierzeja, au devenit rapid virale și sunt considerate un simbol al revenirii impresionante a speciei în Marea Baltică, potrivit TVP World.

În filmare pot fi văzute sute de foci întinse una lângă alta pe un banc de nisip aflat în apropierea gurii de vărsare a fluviului Vistula, lângă stațiunea litorală Mikoszewo, din nordul Poloniei.

„Este unul dintre acele momente care arată cât de extraordinară poate fi natura de pe coasta Poloniei”, au transmis administratorii paginii care a publicat imaginile.

Singurul loc din Polonia unde focile ies regulat la mal

Bancul de nisip, cunoscut sub numele de „Insula Focilor” (Seal Island), este singurul loc de pe litoralul polonez unde focile cenușii ies în mod regulat la mal pentru a se odihni, a-și schimba blana și a socializa.

Colonia numeroasă reprezintă o schimbare spectaculoasă față de situația de acum mai bine de un secol. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, focile cenușii aproape dispăruseră complet de pe coasta Poloniei din cauza vânătorii excesive, a distrugerii habitatelor și a poluării.

O revenire peste așteptări

După adoptarea unor acorduri internaționale pentru protejarea mamiferelor marine din Marea Baltică, populația de foci cenușii a început să se refacă treptat.

Astăzi, în perioada de primăvară, când animalele își schimbă blana, pe Insula Focilor se pot aduna chiar și 1.000 de exemplare, transformând locul într-unul dintre cele mai impresionante spectacole naturale din regiunea baltică.

Specia este încă protejată

Foca cenușie este cea mai răspândită dintre cele trei specii native de foci din Marea Baltică, populația totală fiind estimată la aproximativ 30.000 de exemplare.

Cu toate acestea, în Polonia specia este în continuare clasificată drept periclitată, motiv pentru care beneficiază de măsuri speciale de protecție.

Celelalte două specii native, foca inelată și cea comună, sunt întâlnite mult mai rar în apele Mării Baltice.