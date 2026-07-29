Patru urși vor fi transferați de la Sanctuarul de la Zărnești într-un parc natural din Franța

sursa foto: Facebook / Asociația de Protecție a Animalelor ”Milioane de Prieteni”

Patru urși crescuți la Sanctuarul Libearty din Zărnești urmează să ajungă într-un parc natural din Franța, printr-un parteneriat între administrațiile celor două locații, a informat marți Asociația Milioane de Prieteni (AMP), cea care gestionează sanctuarul, potrivit TVR.

Este vorba despre Alexandra, Anita, Chance și Thomas – patru frați în vârstă de aproximativ doi ani și jumătate, spun reprezentanții AMP.

Animalele vor fi mai întâi tranchilizate, apoi transportate cu un autovehicul până la Parc Animalier de Sainte-Croix, o călătorie care va dura mai bine de o zi.

Potrivit AMP, mutarea are semnificația unui „eveniment unic pentru România”.

„Sanctuarul AMP Libearty va trăi un moment cu adevărat istoric: patru urși, proveniți din sălbăticie, aflați, acum, în grija noastră vor pleca împreună din România către un parc din Franța. (…) Este un transfer fără precedent pentru AMP Libearty și un eveniment unic pentru România. Plecarea celor patru urși reprezintă rezultatul unei colaborări internaționale complexe, pregătită în cele mai mici detalii, astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Parcul (Parc Animalier de Sainte-Croix – n.r.) are o viziune apropiată de cea a Sanctuarului AMP Libearty: protejarea animalelor și educarea oamenilor în spiritul respectului față de natură și față de toate formele de viață”, au transmis reprezentanții AMP.

Destinația urșilor, Parc Animalier de Sainte-Croix, ocupă o suprafață de 120 de hectare și găzduiește 1.500 de animale aparținând a 100 de specii din fauna europeană, conform informațiilor de pe site-ul propriu.

Locația este, în același timp, mai mult decât o grădină zoologică și mai mult decât un simplu sanctuar: aici funcționează conceptul „sleep in the park”, care le permite vizitatorilor să înnopteze în cabanele din interiorul parcului și să observe animalele de aproape.