Galera portugheză, un animal marin extrem de veninos, revine pe plajele din sud-vestul Franței

Amploarea neobișnuită a fenomenului i-a pus pe cercetători pe urmele lui – mai ales ca să afle dacă în spatele valului se ascund schimbările climatice. sursa foto: Getty

Galera portugheză – un animal marin extrem de veninos, poreclit și „teroarea plutitoare” – a revenit în forță pe plajele din sud-vestul Franței. Din iulie, aceste organisme eșuează în număr tot mai mare de-a lungul coastei Aquitaniei, cu peste 1.100 de cazuri de înțepături și zeci de plaje închise doar în Țara Bascilor. Amploarea neobișnuită a fenomenului i-a pus pe cercetători pe urmele lui – mai ales ca să afle dacă în spatele valului se ascund schimbările climatice, scrie Le Monde.

Pe plaja Petite Chambre d'Amour din Anglet, în Țara Bascilor franceză, totul părea perfect pentru o baie, marți, 11 august. Temperatura era aproape de 30°C, cerul era senin, iar oceanul, liniștit. Și totuși, niciun om nu era în apă – doar un steag roșu flutura deasupra postului salvamarilor, semn că înotul era interzis. Motivul: „galera portugheză” (Physalia physalis), un mic animal marin din apele calde, care de câteva săptămâni eșuează în număr mare pe plajele din sud-vestul Franței.

Contrar aparențelor, galera portugheză nu este o meduză, ci un sifonofor – o colonie de organisme care trăiesc în simbioză. Flotorul ei gelatinos, albăstrui, măsoară în general doar 10-30 de centimetri, însă tentaculele, invizibile de la suprafață, se pot întinde până la 30 de metri. Acoperite cu celule urzicătoare, ele eliberează venin la contactul cu pielea.

Mai puternic decât al majorității meduzelor, acest venin provoacă o senzație de biciuire, urmată de o arsură intensă care poate dura până la două ore. În cazurile cele mai grave, înțepătura poate provoca dureri severe, leșin, probleme musculare sau dificultăți de respirație, care necesită asistență medicală rapidă.

Dar principalul pericol e în altă parte.

„Dacă oamenii înoată prea departe de mal și sunt înțepați, durerea poate fi atât de puternică încât nu mai reușesc să se întoarcă și se pot îneca”, spune Elvire Antajan, cercetătoare în ecologia zooplanctonului la Institutul Francez de Cercetare pentru Exploatarea Mării (IFREMER).

Un fenomen imprevizibil

Când galera portugheză este semnalată în apă, autoritățile nu au altă soluție decât să închidă temporar zonele de scăldat, pentru a-i proteja pe cei de pe plajă – o situație cu care mulți turiști s-au confruntat de la începutul verii.

„Nu mai văzuserăm niciodată eșuări de o asemenea amploare și frecvență. Galera portugheză a fost mereu prezentă, dar doar din când în când”, explică Caroline Sarrade, șefa departamentului de medii litorale și naturale din cadrul administrației Țării Bascilor. Primele observații documentate în Franța datează din 2008; de atunci, galerele sunt raportate regulat pe coasta Aquitaniei, dar și în Normandia și Bretania.

„Prezența galerei portugheze în această perioadă a anului nu este ceva neobișnuit. Frecvența eșuărilor este ceea ce iese în evidență vara aceasta”, spune Antajan. Totuși, „faptul că vedem mai multe galere pe plaje nu înseamnă neapărat că sunt mai multe în ocean”, insistă ea. De obicei, galera trăiește în apele tropicale și subtropicale, precum cele din Caraibe și din Golful Mexic.

Fiindcă nu pot înota, aceste organisme plutesc la suprafață și sunt purtate de vânturi și de curenții oceanici, în special de Curentul Golfului (Gulf Stream). În funcție de condițiile meteo, pot fi duse mult dincolo de zona lor obișnuită și pot ajunge prinse în Golful Biscaya.

În Țara Bascilor, unde primele semnalări datează din iunie, s-au înregistrat 113 închideri de plaje și peste 1.100 de cazuri de înțepături de la 21 iulie încoace. „Lucrurile s-au mai calmat din weekendul de 8 august”, spune Sarrade. În departamentul Landes, unde galerele au început să apară pe 23 iulie, cele 40 de zone de scăldat au trecut prin 70 de închideri de la începutul verii. „Fiecare plajă a fost afectată cel puțin o dată”, confirmă Guillaume Blancard, din partea organismului comun care gestionează zonele de scăldat din Landes. În schimb, departamentul Gironde a fost, până acum, mai puțin afectat: doar plaja principală din Arcachon a fost nevoită să-și închidă zona de scăldat, pe 6 august.

Rolul schimbărilor climatice în aceste eșuări masive rămâne să fie confirmat. „Ele ar putea influența vânturile dominante, favorizând vânturile de nord-vest sau sud-vest, care ar putea împinge mai multe galere spre coastă”, sugerează Antajan.

De doi ani, cercetătorii se concentrează și pe un fenomen nou: apariția unor exemplare foarte tinere, care nu mai fuseseră niciodată observate pe coastele franceze. Prezența lor ar putea însemna că temperaturile în creștere din Atlanticul de Nord le permit acum galerelor să se reproducă în apele locale. Dacă această ipoteză se confirmă, ea ar putea anunța înmulțiri și eșuări mult mai ample în viitor.

Ceea ce îi frapează cel mai mult pe cei de pe teren este imprevizibilitatea fenomenului.

„Poți să nu ai niciuna într-o zi și apoi, a doua zi, să ai o eșuare masivă”, rezumă Blancard, care a menționat vârfuri de până la 80 de galere eșuate pe o singură plajă.

„Apariția lor pe plajele noastre este extrem de variabilă. Nu putem prezice eșuările, pentru că depind mai ales de condițiile de vânt”, confirmă Antajan.

„Să evităm panica”

Ca răspuns la această incertitudine, au fost introduse câteva măsuri de monitorizare. În localitățile care dispun de ele, sunt trimise skijeturi în larg, pentru a depista eventualele grupuri de galere. Centrul antiotrăvuri al Spitalului Universitar din Bordeaux colaborează, de asemenea, cu IFREMER pentru a înțelege mai bine deplasările animalului și, eventual, pentru a-i anticipa sosirea pe coastă.

Până la o prognoză mai bună, gestionarea rămâne descentralizată. În absența unei directive generale din partea prefecturii sau a primăriei, fiecare șef de post salvamar decide de la caz la caz dacă interzice înotul.

„Fiecare șef de post are propria abordare”, explică Sarrade. Toți salvamarii sunt însă instruiți să recunoască animalul și să reacționeze la înțepături. Ca să aline durerea, aplică spumă de ras pe zona afectată, apoi îndepărtează filamentele rămase cu un card rigid, înainte de a clăti cu apă de mare diluată cu oțet.

Pe plaje, fenomenul a început să schimbe obiceiurile scăldătorilor, mai ales la Anglet.

„Galera îi sperie pe oameni. Mulți ne întreabă dacă sunt în apă înainte să intre la scăldat”, povestește Ramuntxo Sallaberry, responsabil municipal cu siguranța pe plajă. Potrivit lui, tot mai puțini scăldători se mai aventurează departe de mal, iar tot mai mulți rămân aproape de margine. Deși îndeamnă la prudență, Blancard le-a cerut oamenilor mai ales „să evite panica”.

„Numărul înțepăturilor rămâne foarte mic în comparație cu numărul celor care se scaldă”, a subliniat el.