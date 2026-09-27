Cei doi panda făcuți cadou de Xi lui Trump au ajuns în SUA. Ping Ping și Fu Shuang au călătorit în condiții speciale cu un avion FedEx

Ping Ping înseamnă „pace”. Foto: X/Xie Feng

Cei doi urși panda uriași, împrumutați de China Statelor Unite, au aterizat pe aeroportul din Atlanta duminică și au fost transportați la grădina zoologică din oraș, potrivit CNN. „Emisarii prieteniei” dintre cele două țări se numesc Ping Ping și Fu Shuang. Beijingul are o îndelungată tradiție a așa numitei „diplomație panda”, iar urșii au ajuns în Statele Unite la doar câteva zile după vizita lui Xi Jinping la Washington, unde a fost primit cu pompă de Donald Trump.

Urșii panda, un mascul pe nume Ping Ping și o femelă pe nume Fu Shuang, au sosit duminică la bordul unui avion FedEx de la Chengdu, în sud-vestul Chinei. Animalele vor avea parte de o primire fastuoasă la Zoo Atlanta, mai ales că urșii panda sunt o raritate în grădinile zoologice din SUA.

În 2024, Zoo Atlanta a returnat în China patru panda care trăiseră la grădina zoologică, marcând încheierea unui acord pe 25 de ani între grădină și China.

Când ușa calei avionului s-a deschis, echipa CNN aflată pe aeroport a văzut două cuști mari coborâte la sol, apoi fiecare dintre ele a fost încărcată într-un camion FedEx. Însoțite de poliție, camioanele au părăsit aeroportul și au parcurs cei aproximativ 16 kilometri până la grădina zoologică.

Urșii panda au avut o călătorie lungă, cum puțini din specia lor au ocazia să experimenteze. Ei au plecat din Chengdu duminică, la ora locală 2:55 dimineața, a relatat agenția de presă de stat chineză Xinhua.

Zborul a avut loc la doar o zi după încheierea vizitei de stat la Washington a liderului chinez Xi Jinping.

În timpul acestei vizite, care a avut ca scop abordarea tensiunilor tot mai mari dintre SUA și China, Xi și președintele american Donald Trump au prelungit armistițiul comercial și au convenit să instituie o linie telefonică directă pentru probleme legate de inteligența artificială între cele două țări.

Imagini difuzate de Xinhua arată oameni care flutură pancarte în timp ce camioanele care transportau panda se îndreptau spre aeroport, de la Baza de cercetare și reproducere a urșilor panda uriași din provincia Sichuan. Vehiculele au tractat apoi cele două cuști până la avion, iar acestea au fost ridicate la bord înaintea călătoriei de aproape 16 ore.

China a trimis, de asemenea, mai mulți medici veterinari și îngrijitori care vor rămâne la grădina zoologică din Atlanta pe perioada în care Ping Ping și Fu Shuang vor intra în carantină după sosire, a adăugat agenția.

Echipa Zoo Atlanta și cea chineză au organizat „numeroase întâlniri online și offline pentru a purta discuții aprofundate cu privire la planul de modernizare și transformare” a spațiului în care vor fi găzduiți urșii, potrivit Xinhua.

„În ultimul an, ceea ce Zoo Atlanta a făcut cu multă sârguință a fost să îmbunătățească țarcurile, iar acestea sunt acum mult mai mari”, a declarat Sam Rivera, vicepreședintele grădinii zoologice pentru sănătatea animalelor, pentru Xinhua. „Ne asigurăm că avem suficient bambus pentru ca ei să mănânce. Avem îngrijitori cu experiență, instruiți pentru îngrijirea urșilor panda uriași.”

Rari, pufoși și irezistibil de drăgălași, urșii sunt îndrăgiți în întreaga lume. Animalele cutreierau cândva o mare parte a Chinei, precum și regiuni din nordul Myanmarului și Vietnamului, însă extinderea activităților umane și schimbările climatice au redus habitatul acestor urși iubitori de bambus la doar șase lanțuri muntoase deasupra bazinului Sichuan, în inima Chinei.

Considerat în perioada imperială „ținutul abundenței cerești”, Sichuan este cunoscut astăzi drept „patria urșilor panda”. Provincia muntoasă este împânzită de rezervații naturale și centre de reproducere a urșilor, construite în ultimele decenii, în timp ce China, dar și lumea întreagă, s-au grăbit să salveze de la dispariție această „fosilă vie” veche de milioane de ani.

Capitala provinciei, Chengdu – o metropolă întinsă, cunoscută pentru mâncarea sa picantă și vechile ceainării – se află la poalele unor munți acoperiți de zăpadă, cu păduri bătrâne și cețoase, unde pandașii sălbatici încă hoinăresc.

Baza de reproducere a pandașilor din oraș este cea mai mare din țară și găzduiește peste 240 de exemplare – aproximativ o treime din populația de panda aflată în captivitate la nivel mondial. Complexul întins atrage până la 11 milioane de vizitatori pe an, un număr comparabil cu cel al Shanghai Disneyland.

„Diplomația panda”, o tradiție de jumătate de secol

Împrumutarea urșilor panda a fost mult timp un instrument al diplomației chineze, în urma unui efort guvernamental de decenii de a transforma aceste animale, puțin cunoscute la acea vreme, într-un simbol cultural și național. De altfel, la nivel internațional sintagma „diplomația panda” este binecunoscută și asociată Chinei.

De mai bine de jumătate de secol, Beijingul trimite aceste animale carismatice în străinătate pentru a consolida alianțe, a repara relații deteriorate și a atrage noi parteneri.

„Panda uriaș a fost un emisar al prieteniei dintre chinezi și americani”, a declarat Xi joi, referindu-se la jumătatea de secol în care urșii panda au trăit în grădinile zoologice din SUA, împrumutați de guvernul chinez.

Tradiția a fost începută de președintele Mao Zedong în 1972, la scurt timp după ce Richard Nixon a devenit primul președinte american care a vizitat China după venirea la putere a Partidului Comunist în 1949.

Unul dintre urșii panda care se îndreaptă spre Atlanta poartă chiar același nume, Ping Ping, care înseamnă „pace”, ca primul panda oferit vreodată de Mao Uniunii Sovietice, în 1957. El s-a născut pe 17 martie 2020, are pete negre mari în jurul ochilor și este deosebit de priceput la cățăratul în copaci, potrivit Administrației Naționale pentru Silvicultură și Pajiști din China.

Grădina zoologică a mai găzduit mai mulți panda. O altă pereche, Lun Lun și Yang Yang, a avut acolo șapte pui între 2006 și 2016, înainte de a se întoarce la Chengdu.

Zoo Atlanta a declarat la începutul acestui an că va fi „încântată și onorată” să îi primească pe cei doi panda.

Un banner afișat sâmbătă la grădina zoologică anunța: „Viitoarea casă a lui Ping Ping și Fu Shuang”.

Oficialii chinezi și reprezentanții grădinii zoologice din Atlanta „vor desfășura schimburi academice și culturale aprofundate pentru a consolida în mod constant înțelegerea reciprocă și prietenia dintre popoarele Chinei și Statelor Unite”, a relatat Xinhua.

„Diplomația panda” a oferit o oarecare ușurare în fața tensiunilor care au caracterizat tot mai mult relația dintre SUA și China în ultimii ani. Cele două țări sunt printre într-o cursă nebună a înarmării în domeniul inteligenței artificiale și sunt implicate într-un război comercial care se amplifică.

„Este greu să-ți iei rămas-bun”

În pregătirea mutării, Ping Ping și Fu Shuang au fost ținuți în carantină timp de o lună, alături de o echipă de îngrijitori care au locuit cu ei, a declarat Li.

Urșii panda au fost instruiți și pentru zborul lung, obișnuindu-se cu cușca lor și cu zgomotele puternice.

Sâmbătă târziu în noapte, ambasadorul Chinei în SUA, Xie Feng, a publicat pe contul său de X fotografii cu cei doi panda și a spus că aceștia sunt în drum spre destinație.

„Pregătiți-vă să le urați bun venit celor două vedete pufoase ale noastre!”, a scris el.

As President Xi Jinping announced during his state visit to the United States, two giant pandas, Ping Ping and Fu Shuang, have set out on their journey to Zoo Atlanta. Get ready to greet our two fluffy stars! ?? pic.twitter.com/NH3H206Lfd — Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) September 26, 2026

Plecarea lor a fost una tristă pentru îngrijitoarea lor, Fu.

„După ce ai grijă de ei atât de mult timp... Este ca și cum ți-ai crește propriii copii. Cântăreau abia puțin peste 100 de grame la naștere, iar noi i-am îngrijit până când au crescut și au devenit mari și grei. Nu voi mai putea să-i văd pentru foarte mult timp, așa că este greu să-mi iau rămas-bun”, a declarat ea pentru CCTV.