Exercițiu internațional în România, cu peste 500 de militari și jandarmi. Mesaj pentru populație: „Nu există niciun motiv de panică”

<1 minut de citit Publicat la 17:21 27 Sep 2026 Modificat la 17:37 27 Sep 2026

Exercițiu internațional în România, cu peste 500 de militari și jandarmi. Foto: Arhivă Jandarmeria Română

Unul dintre cele mai mari exerciţii de interoperabilitate organizate în Europa a început duminică în România, a informat Jandarmerie Română.

Potrivit sursei citate, la antrenamente participă peste 500 de militari şi jandarmi din 19 state de pe trei continente.

Exerciţiul este organizat de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din judeţul Dâmboviţa.

În perioada 27 septembrie - 2 octombrie, în judeţele Dâmboviţa, Prahova, Argeş şi Ilfov vor fi desfăşurate mai multe activităţi de pregătire, inclusiv simulări tactice şi deplasări de trupe.

Conform organizatorilor, exerciţiul poate implica şi utilizarea unor drone şi elicoptere.

"Nu există niciun motiv de panică. Toate activităţile sunt planificate, controlate şi fac parte dintr-un exerciţiu de antrenament, fără niciun pericol real pentru populaţie", a transmis Jandarmeria.