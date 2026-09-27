Festivalul Recoltei a adunat mii de oameni la Giroc. Banii strânși merg către copiii care au nevoie de ajutor

Festivalul Recoltei a adunat mii de oameni la Giroc. Foto: Antena 3 CNN

Muzică, tradiții și solidaritate, la Giroc, în județul Timiș. Mii de oameni au participat la Festivalul Recoltei, un eveniment care, de patru ani, transformă sărbătoarea toamnei într-o acțiune caritabilă. Fondurile strânse în cadrul festivalului sunt destinate copiilor aflați în dificultate, pentru care organizatorii vor să construiască un centru în care aceștia să primească sprijin. Anul acesta, evenimentul a fost sprijinit și de Consiliul Județean Timiș.

De patru ani, Festivalul Recoltei aduce împreună comunitatea din Giroc. Tarabele cu produse de sezon, preparatele tradiționale și muzica au transformat centrul localității într-un loc de petrecere. În spatele evenimentului este însă o poveste care începe în urmă cu patru ani. Atunci, preotul paroh din Giroc a pus bazele festivalului, cu un obiectiv clar: să aducă împreună comunitatea și să transforme solidaritatea în ajutor concret pentru cei care au nevoie.

„Avem peste 2.000 de copii pe listele noastre și, din păcate, pe listele acelea foarte multe cazuri în care au fost instituționalizați și încercăm să le oferim un acasă. Am început foarte puțin, foarte modești, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ieșit, iată, un festival foarte, foarte frumos”, a spus părintele paroh Marius Șonea.

De la o ediție la alta, a devenit un eveniment important pentru comunitate. Anul acesta, Consiliul Județean Timiș s-a alăturat strângerii de fonduri și a sprijinit evenimentul.

„Eu țin foarte mult la acest festival. Este a patra ediție, este prima ediție la care Consiliul Județean se implică și sprijină acest festival. Este un festival care crește de la an la an și îmi place foarte mult, dincolo de emulația, de emoția de aici, faptul că strânge mii de oameni, că îmbină folclorul cu muzica modernă. E foarte important că scopul acestui festival este acela de a strânge fonduri, e un scop nobil. Noi, de fiecare dată când avem ocazia, sprijinim aceste demersuri”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Pe scena festivalului au urcat interpreți de muzică populară, ansambluri și artiști locali, dar și nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Horia Brenciu și Feli. Dincolo de muzică, participanții au găsit produse tradiționale și preparate pregătite de producători locali:

„Mi se pare un lucru extraordinar, pentru simplul fapt că acest eveniment arată că Timișoara are suflet, Timișoara și împrejurimile, că noi toți ne-am adunat aici ca să sprijinim această cauză nobilă, copiii ăștia care chiar au nevoie de acest ajutor”.

„Este un spectacol extraordinar, din punctul meu de vedere, și, nu știu, gastronomia, tot ce au pregătit bucătarii noștri este absolut minunat.”

„E foarte frumoasă ideea, chiar apreciez efortul, foarte frumos”.

„Foarte, e foarte emoționant, foarte frumos. Bunătatea lumii se vede aici”.

Banii strânși la festival merg către proiectele Asociației Filantropice Ortodoxe „Sfântul Dimitrie”, iar una dintre priorități este construirea unui centru pentru copiii aflați în dificultate.