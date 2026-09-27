"Şansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici". Avertismentul, lansat de un laureat al Premiului Nobel pentru Fizică

"Şansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici", a declarat David Gross. Sursa colaj foto: Getty Images

Fizicianul american David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, a lansat un avertisment sumbru privind viitorul omenirii. Potrivit declaraţiilor sale, șansele ca specia umană să mai existe peste 50 de ani sunt "foarte mici", transmite publicaţia Science et Vie. Totodată, explicaţiile sale au readus în prim-plan riscurile majore ce amenință civilizația.

Orizontul de supraviețuire al umanității, redus la 35 de ani

Ne liniștim gândindu-ne că omenirea a traversat Războiul Rece fără să ajungă vreodată la pragul critic. Cu toate acestea, David Gross, unul dintre cei mai apreciați fizicieni ai lumii, consideră perspectivele noastre mult mai sumbre decât la acea vreme. Pentru el, supraviețuirea omenirii dincolo de următoarele câteva decenii a devenit un pariu riscant, din cauza armelor nucleare.

Dintr-o perspectivă bazată strict pe calculul probabilităților, savantul american atenția că riscul izbucnirii unui conflict nuclear s-a amplificat considerabil în ultimele decenii, depășind nivelurile înregistrate chiar și în timpul Războiului Rece. El a declarat într-un interviu acordat publicației Live Science, în aprilie 2026, că șansele noastre de a supraviețui încă cincizeci de ani sunt extrem de mici, din cauza riscului unui război nuclear.

David Gross nu vorbește ca un profet, ci ca un fizician obișnuit să raționeze cu probabilități. Co-laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2004 pentru munca sa asupra interacțiunii puternice, forța care leagă nucleele atomilor, a primit ulterior un Premiu Special pentru Descoperire în valoare de trei milioane de dolari.

Verdictul său poate fi rezumat într-o singură propoziție: "Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici".

Avertismentul savantului se bazează pe o analiză matematică simplă, dar cu implicații profunde. În perioada Războiului Rece, specialiștii estimau că posibilitatea izbucnirii unui război atomic era de aproximativ 1% pe an. În prezent, evaluările fizicianului arată că acest risc anual a urcat la aproape 2%, respectiv o șansă din cincizeci în fiecare an.

Extrapolat pe o perioadă mai lungă, acest procent aparent mic, acumulativ devine o certitudine statistică. Din acest motiv, el evaluează că orizontul de siguranță al omenirii nu depășește, în realitate, 35 de ani, fiind extrem de puțin probabil ca și civilizația actuală să mai prindă următoarele cinci decenii fără un eveniment catastrofal.

Întrebat cum crede că va evolua cercetarea în fizica teoretică în următorii 50 de ani, fizicianul american a răspuns astfel: "În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor… că șansele de a mai trăi 50 de ani sunt foarte mici".

Ulterior, acesta a mai adăugat următoarele explicaţii: "M-ați întrebat să mă gândesc la viitor și sunt obsedat în ultimii ani, gândindu-mă la asta, nu la viitorul ideilor și al înțelegerii naturii, ci la supraviețuirea umanității.

Inteligența Artificială (AI), un mare pericol pentru omenire

Avertismentele renumitului savant privind riscurile unui război nuclear vin pe fondul unor îngrijorări globale continue legate de escaladarea nucleară. Deteriorarea acestui indice de siguranță este alimentată de o serie de factori geopolitici și tehnologici critici.

Printre aceștia se numără extinderea clubului statelor deținătoare de arme nucleare la nouă națiuni, prăbușirea treptată a marilor tratate internaționale de control al armamentului și amplificarea tensiunilor regionale.

În plus, dezvoltarea rachetelor hipersonice a redus considerabil timpul de reacție pe care liderii politici și militari îl au la dispoziție pentru a verifica o alertă și a lua o decizie.

O altă amenințare majoră identificată de fizician este integrarea tot mai profundă a sistemelor automate și a inteligenței artificiale în infrastructura de apărare tactică.

În condițiile în care algoritmilor le este încredințată gestionarea alertelor timpurii, există un risc major ca o eroare de procesare sau o interpretare greșită a datelor să declanșeze o ripostă nucleară automată, fără ca factorul uman să mai aibă timpul fizic necesar pentru a interveni și a opri catastrofa.

Ceasul Apocalipsei: 85 de secunde până la miezul nopții

Pentru David Gross, ale cărui cercetări s-au concentrat pe unificarea teoriilor fundamentale ale fizicii, această previziune este și o constatare amară. Savantul își exprimă îndoiala că comunitatea științifică va mai avea răgazul necesar pentru a descifra ultimele mari secrete ale Universului înainte ca omenirea să se autodistrugă prin intermediul propriei tehnologii militare.

Buletinul Oamenilor de Știință Atomici stabilește în fiecare an simbolicul Ceas al Apocalipsei pentru a reprezenta riscul unei catastrofe provocate de om, iar în ultimii ani, acesta a fost fixat la niveluri istoric ridicate.

În prezent, este setat la 85 de secunde până la miezul nopții, buletinul avertizând că este "cel mai aproape de catastrofă din toate timpurile", din cauza tensiunilor globale în curs.

Fizicianul american David Gross nu afirmă că izbucnirea unui război nuclear este inevitabilă, ci atrage atenția asupra creșterii riscului pe fondul tensiunilor geopolitice. El consideră că aceste riscuri ar trebui abordate prin diplomație și acorduri internaționale solide.