Oana Gheorghiu a explicat de ce a acceptat să fie ministrul Sănătății in Guvernul Mureșan. "Am construit un spital de 12.000 de metri"

Oana Gheorghiu, vicepremier interimar. Sursa foto: Agerpres

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a dezvăluit motivele pentru care a acceptat propunerea premierului desemnat Siegfried Mureșan de a prelua portofoliul Sănătății. "Am construit un spital de 12.000 de metri pătrați. Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii", a subliniat aceasta în comunicatul pe care l-a făcut public.

Potrivit declaraţiilor Oanei Gheorghiu, decizia de a accepta propunerea pentru Ministerul Sănătății vine după 15 ani de implicare în societatea civilă, perioadă în care a intrat în contact direct cu problemele sistemului medical și cu oamenii afectați de acestea. Ea susține că experiențele acumulate în spitale și în proiectele dedicate sistemului sanitar i-au conturat perspectiva asupra schimbărilor de care acesta are nevoie.

"(...). Am cunoscut oameni care au învins boala și am cunoscut oameni pe care i-am pierdut în fața bolii. Am privit suferința în ochi și am simțit frustrarea de a vedea că, după atâția ani de democrație, sistemul nostru de sănătate este încă măcinat de probleme grave.

În cei 15 ani dedicați societății civile, am fost implicată, alături de colegele mele, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

Împreună cu peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii care au donat, am construit un spital de 12.000 de metri pătrați, în care peste 3.500 de copii au fost tratați încă din primul an.

Am amenajat camere sterile care au triplat capacitatea de transplant a României, am refăcut secții de oncologie pediatrică și am ridicat spitale modulare de terapie intensivă când pandemia nu mai lăsa loc de așteptare", a precizat vicepremierul interimar despre hotărârea de a prelua portofoliul Sănătății, într-un comunicat făcut public pe pagina sa oficială de Facebook.

Oana Gheorghiu susține că a acceptat să intre în cabinetul condus de Siegfried Mureșan nu pentru o funcție de moment și nici din ambiție personală, ci pentru a interveni asupra problemelor pe care le-a cunoscut direct în sistemul de sănătate.

"Acesta este contextul în care am acceptat propunerea de a face parte din cabinetul condus de Siegfried Mureşan. Nu pentru o funcție vremelnică și nici din ambiție personală. Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică.

Am acceptat pentru că știu că nu există miracolele și, într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol.

Dacă vrem spitale moderne și curate, atunci trebuie să le construim și să le administrăm corect. Dacă vrem medici, asistente, infirmiere și brancardieri bine pregătiți, atunci trebuie să-i respectăm pe măsura muncii și a responsabilității lor. Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii.

Acestea sunt gândurile cu care am acceptat propunerea de a prelua mandatul de ministră a Sănătății. Indiferent de deznodământul zilelor următoare, sănătatea României nu mai poate aștepta miracole. Este timpul să le facem să se întâmple", a mai explicat aceasta în mesajul său, postat pe social media.