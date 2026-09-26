Le Monde: În bastionul lui Bolojan se mobilizează susținătorii lui Călin Georgescu

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, şi Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale. Sursa colaj foto: Agerpres & Getty Images

La Oradea, oraș considerat de câţiva ani un bastion al liberalilor români, temele naționaliste câștigă vizibil teren, transmite publicația franceză Le Monde într-o analiză a mobilizării susținătorilor lui Călin Georgescu în comunitatea în care a fost primar Ilie Bolojan.

În ciuda problemelor juridice cu care se confruntă în prezent, Călin Georgescu, candidat de extremă dreapta la alegerile prezidențiale din 2024, a mers într-o piaţă importantă din Oradea, în urmă cu aproape două săptămâni şi a fost întâmpinat de mii de oameni, unii dintre ei veniţi din alte judeţe. Entuziasmul susținătorilor săi rămâne neștirbit. Georgescu s-a aliat cu partidul naționalist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a precizat sursa citată.

La Oradea, reședința județului Bihor, o fostă regiune maghiară din nord-vestul României, fondurile europene abundă: fațadele Art nouveau au fost revopsite, școlile au fost renovate, iar prin oraş circulă tramvaie noi. Cu toate acestea, chiar și aici, într-un loc în care Partidul Național Liberal (PNL) își menține o poziție solidă în cadrul instituțiilor locale, discursul extremei drepte împotriva Uniunii Europene (UE) câștigă teren.

Totodată, narativul extremei drepte împotriva UE este alimentat de scăderea puterii de cumpărare, neîncrederea în instituții și conservatorismul comunităților neoprotestante, au mai notat jurnaliştii publicaţiei Le Monde. Iar aleșilor partidelor tradiționale le este greu să adopte o strategie.

În acest context, Călin Georgescu a făcut o baie de mulțime pe 13 septembrie, în piaţa de vechituri din Oradea. După ce s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, al căror scrutin a fost anulat din cauza suspiciunilor de ingerință rusă, fostul candidat independent de extremă dreaptă continuă o campanie informală în întreaga țară, unde se afișează alături de producători și crescători locali.

Alegerea oraşului Oradea nu este întâmplătoare, constată publicaţia franceză. Şi asta pentru că este "fieful" lui Ilie Bolojan, care a fost fost primar liberal din 2008 până în 2020 și, ulterior, președinte al Consiliului Județean până în 2024. Aici, Bolojan și-a construit reputația de bun administrator prin reformarea administrației locale.

Alături de Călin Georgescu, la vizita sa din Oradea, au fost prezenţi reprezentanți ai partidului de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Formaţiunea politică l-a susţinut pe fostul candidat pro-rus la alegeriele prezidențiale de acum doi ani.

Marţi, 22 septembrie 2026, după ce a stat o noapte în Arestul Central din Bucureşti, Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.