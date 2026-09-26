Putin trimite pe front "mâna cu sabia". Moaștele unui cneaz mort acum 600 de ani, folosite pentru moralul soldaților ruși

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, la o slujbă care a avut loc la Catedrala "Hristos Mântuitorul" din Moscova. Sursa foto: Profimedia Images

În timp ce trupele ruse de pe frontul din estul Ucrainei se pregătesc să îndure o nouă iarnă, acestea primesc o formă neobișnuită de sprijin: rămășițele unui prinț războinic care a luptat pentru Moscova în urmă cu mai bine de șase secole, transmite CNN.

Un fragment din rămășițele lui Dmitri Donskoi, un prinț celebrat în Rusia pentru victoria sa în Bătălia de la Kulikovo din 1380, a fost trimis pe front la începutul lunii septembrie. Conform sursei citate, el este acum purtat prin bazele militare din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Departamentul militar al Patriarhiei Moscovei, conducerea clericală a Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că "sfântul comandant" va sta, în mod nevăzut, "umăr la umăr" cu soldații ruși. Biserica a adăugat că relicva, un fragment din mâna sa dreaptă, provine chiar din mâna cu care acesta și-a mânuit sabia la Kulikovo.

Trimiterea unei relicve religioase pe câmpul de luptă poate părea neobișnuită, însă, de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei pe 24 februarie 2022, Moscova a încercat să folosească toate mijloacele disponibile într-un război de uzură devenit îndelungat și sângeros. Printre acestea se numără și folosirea simbolismului religios pentru a prezenta cauza sa drept "dreaptă" și aprobată de divinitate. Drept urmare, relația dintre Kremlin și Biserica Ortodoxă Rusă a devenit mai strânsă ca niciodată.

"Biserica practic s-a contopit cu statul până în punctul în care cele două au devenit imposibil de diferențiat", a declarat Sergei Chapnin, cercetător în domeniul religiei și director de comunicare la Centrul pentru Studii Creștin-Ortodoxe al Universității Fordham.

Ulterior, acesta a mai spus: "Din punctul meu de vedere, s-a ajuns la nivelul maxim de apropiere".

Sergei Chapnin, despre decizia Kremlinului: "Un mit mobilizator"

Trimiterea relicvelor sfinte către trupe este o practică veche în creștinismul ortodox, au mai scris jurnaliştii de la CNN.

"Această combinație dintre sacru și material atrage atenția. Desigur, propaganda folosește acest lucru", a spus Sergei Chapnin, care a lucrat în trecut la editura Patriarhiei Moscovei.

Rămășițele prinţului Dmitri Donskoi transmit și un mesaj contemporan, spun experții.

"El însuși nu a fost un agresor, ci un apărător al patriei", a declarat cercetătorul pentru CNN. Din perspectiva guvernului, "este foarte important să se arate că Rusia nu este agresorul, că noi ne apărăm teritoriul".

Sergei Chapnin a numit acest lucru "un mit mobilizator".

"Aceste mituri, care conectează perioade și epoci diferite, pot acționa destul de puternic asupra conștiinței colective", a mai precizat acesta, adăugând că relicvele sunt prezentate drept "un artefact magic".

Mitropolitul Vladimir, liderul ortodox instalat de Rusia în Donețk și Mariupol, a declarat că relicva îi va ajuta pe soldați și pe civili să își "mobilizeze atât forța spirituală, cât și cea fizică" și să "triumfe asupra inamicului".

Dmitri Donskoi nu este primul sfânt războinic pe care Rusia îl invocă în timpul războiului din Ucraina. Relicvele prințului Alexandr Nevski, un alt conducător medieval devenit simbol al gloriei militare ruse, au fost, de asemenea, duse la trupe la începutul acestui an.

Momentul trimiterii rămășițelor lui Donskoi pe front a fost, de asemenea, oportun. Rămășițele prințului au fost descoperite în timpul lucrărilor de restaurare de la Catedrala Arhanghelului din Kremlin, în luna august, la câteva săptămâni după apariția unor informații neverificate potrivit cărora relicvele lui Nevski ar fi fost pierdute.

Președintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a calificat recuperarea rămășițelor – a căror locație era cunoscută încă de la momentul înhumării – drept o "descoperire absolut unică" și "minunată". Liderul pro-Kremlin al Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, a descris evenimentul drept "un semn deosebit al providenței divine".