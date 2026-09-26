Mii de oameni au protestat la Madrid din cauza crizei migranților din Ceuta. Ei au cerut alegeri legislative anticipate

Mii de oameni au protestat la Madrid din cauza crizei migranților din Ceuta. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Madrid pentru a protesta faţă de modul în care a gestionat guvernul spaniol recentul aflux de migranţi în exclava spaniolă Ceuta, acuzându-l că nu a reuşit să protejeze frontierele ţării şi cerând organizarea de alegeri legislative anticipate, relatează AFP, conform Agerpres.

Manifestanţii, mulţi dintre ei agitând steaguri spaniole în culorile roşu şi galben, au scandat "Ceuta nu este de vânzare, Ceuta trebuie apărată" în timp ce mărşăluiau prin centrul capitalei spaniole.

Ceuta, un teritoriu spaniol din Africa de Nord, se confruntă cu o criză umanitară de la sosirea a peste 7.000 de migranţi din Marocul vecin, în zilele de 30 şi 31 iulie. Cei mai mulţi au plecat în decurs de câteva ore, însă mii de persoane au rămas de săptămâni întregi – multe dormind pe străzi –, punând presiune pe resursele micului oraş şi declanşând o criză politică pentru premierul socialist Pedro Sánchez.

Protestul a fost organizat de grupul civic de dreapta Sociedad Civil Espanola şi susţinut de Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, şi de partidul de extremă-dreapta Vox. Reprezentantul guvernului central la Madrid a estimat participarea la aproximativ 2.000 de persoane, în timp ce organizatorii au susţinut că la eveniment au luat parte 180.000 de oameni.

Un manifest publicat de grupul de dreapta solicită organizarea de alegeri generale anticipate până la data de 15 noiembrie, repatrierea în Maroc a tuturor migranţilor care au intrat în Ceuta şi judecarea lui Sanchez pentru "trădare".

"Majoritatea spaniolilor cer alegeri chiar acum", a declarat jurnaliştilor Miguel Tellado, purtătorul de cuvânt parlamentar al PP, în timpul protestului.

Următoarele alegeri generale sunt programate să aibă loc cel târziu în august 2027.

"Nimeni nu poate avea încredere în acest guvern în nicio privinţă", a afirmat la rândul său liderul partidului Vox, Santiago Abascal, în timpul protestului, rugat să comenteze ştirea publicată sâmbătă de cotidianul El Pais conform căreia guvernul intenţionează să aprobe marţi un decret pentru a accelera repatrierea migranţilor din Ceuta în Maroc.