Aproximativ 3.000 de migranți rămân pe străzile din Ceuta după ce centrul din port a rămas fără locuri

1 minut de citit Publicat la 17:32 19 Sep 2026 Modificat la 17:32 19 Sep 2026

Poliția a avut dificultăți în menținerea ordinii vineri, în timp ce oamenii se băteau pentru un loc la noua unitate, după săptămâni de trai pe plaje și pe străzi. sursa foto: Getty

Peste 2.000 de migranți din Ceuta au fost nevoiți să se întoarcă pe plaje după ce nu a mai fost loc suficient pentru a-i găzdui la un nou centru amenajat în portul orașului autonom, scrie Euronews.

Mii de migranți fuseseră mutați, vineri dimineață, de pe plajele Trampolín și Benítez ale teritoriului, escortați de ofițeri ai Gărzii Civile și ai Poliției Naționale din Spania către noul centru temporar de primire, gândit să adăpostească 1.700 de persoane.

Numai că dinspre plaje veneau peste 4.000 de oameni, așa că mulți au fost nevoiți să se întoarcă după ce noua tabără s-a umplut. Potrivit unor surse guvernamentale, în total aproximativ 3.000 de migranți rămân pe străzile orașului.

Poliția a avut dificultăți în menținerea ordinii vineri, în timp ce oamenii se băteau pentru un loc la noua unitate, după săptămâni de trai pe plaje și pe străzi, iar ofițerii au tras focuri de avertisment în aer în încercarea de a ține mulțimea sub control. Nu au fost înregistrate, totuși, incidente grave, potrivit autorităților locale.

Întoarcerea migranților a însemnat că și operațiunea de curățare planificată pentru plaje, odată eliberate, a trebuit amânată.

Ca urmare, Trampolín arată în continuare aproape la fel ca în ultimele zile, cu corturi și adăposturi improvizate răspândite pe nisip.

Criza migranților din Ceuta a început la finalul lunii iulie, când peste 70.000 de oameni au trecut în exclava spaniolă dinspre Maroc.

Kissy Chandiramani, membră a guvernului autonom din Ceuta, a descris transferul în port drept haotic și a declarat că nici administrația orașului, nici autoritățile portuare nu fuseseră anunțate în prealabil.

Chandiramani a cerut, de asemenea, accelerarea procedurilor de returnare a migranților, avertizând că, altfel, Ceuta riscă să devină „marele CETI al Africii de Nord” – o referire la Centrele Temporare de Primire a Imigranților.

Ea a precizat că aproximativ o sută de cazuri de migranți sunt procesate zilnic și că, cu mai multe resurse, procesul ar putea fi încheiat în 15 zile.

Dacă ritmul actual se menține, a avertizat ea, situația „se va prelungi la nesfârșit”.