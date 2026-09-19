Rusia acuză un atac cibernetic „fără oprire” asupra platformei de vot electronic și a fibrei optice din Orient, în ziua alegerilor

1 minut de citit Publicat la 16:16 19 Sep 2026 Modificat la 16:16 19 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Rusia a anunțat, sâmbătă, că o serie de atacuri cibernetice de amploare au lovit, între altele, platforma de vot electronic din Moscova și rețelele de fibră optică din Orientul Îndepărtat. Totul se întâmplă în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care partidul Rusia Unită, formațiunea președintelui Vladimir Putin, se așteaptă să le câștige lejer, potrivit AFP și EFE, citate de Agerpres.

Acestea sunt primele alegeri de la declanșarea invaziei din Ucraina, în 2022. Scrutinul reînnoiește cele 450 de mandate din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova. Votul se desfășoară inclusiv în teritoriile est-ucrainene ocupate de trupele ruse și anexate, formal, de Rusia.

În capitală, alegătorii pot vota online – o opțiune disponibilă și în alte aproximativ 30 de regiuni. Acolo, spune șefa Comisiei Electorale Centrale, sistemul a fost bombardat toată noaptea.

„Sistemul electoral a fost ţinta unui atac cibernetic foarte puternic toată noaptea, pur şi simplu fără oprire”, a declarat Ella Pamfilova.

Ea a descris ofensiva ca fiind neîntreruptă.

Atacul „masiv şi intens continuă practic tot timpul”, a adăugat ea. Pamfilova a dat însă asigurări că „situaţia este sub control şi securitatea sistemului ne permite să menţinem continuarea votului”.

Separat, Ministerul Dezvoltării Digitale și Comunicațiilor a raportat o tentativă de sabotaj asupra cablurilor de internet prin fibră optică în patru regiuni din Orientul Îndepărtat, menită să bruieze desfășurarea votului.

Ministerul a insistat că planul a eșuat.

„Tentativa de sabotaj nu a perturbat alegerile din Orientul Îndepărtat. Comunicaţiile în regiunile Sahalin, Magadan, Kamceatka şi în districtul autonom Ciukotka au fost restabilite complet”, a transmis instituția pe Telegram.

Potrivit sursei citate, internetul picase în acele zone tocmai din cauza deteriorării intenționate a liniilor de fibră optică.

Prezența la urne era deja consistentă. Aproape o treime dintre rușii cu drept de vot – mai exact 31,09% - votaseră până sâmbătă la ora 09:05 GMT, aproape dublu față de scrutinul de acum cinci ani. Creșterea se explică în bună parte prin introducerea votului electronic, pentru care au optat mulți alegători, inclusiv Putin.

Guvernul rus arată că 70% dintre cei care ceruseră varianta online votaseră astfel încă de vineri, în prima zi a alegerilor. Urnele se închid duminică, la ora 18:00 GMT.