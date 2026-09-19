Rușii se tem de mobilizare și fug înainte de închiderea urnelor. Online-ul este plin de căutările „cum să pleci”

Rușii se tem de mobilizare și fug înainte de închiderea urnelor. FOTO: Getty Images

Rușii care se tem de o nouă mobilizare militară părăsesc țara înainte să fie impuse eventuale restricții privind ieșirea din Rusia. Numărul solicitărilor urgente de asistență pentru emigrare și relocare din Rusia a crescut de opt ori de la începutul verii, scrie Euronews.

Creșterea numărului de plecări are loc în același timp cu alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, care au început vineri și se desfășoară până duminică.

Criticii Kremlinului și mai multe guverne occidentale au acuzat Moscova că intenționează să anunțe o nouă mobilizare pentru a-și suplimenta efectivele militare în războiul din Ucraina după încheierea alegerilor. O astfel de măsură, nepopulară în rândul populației, ar urma astfel să nu afecteze procesul electoral.

Vladimir Putin a respins zvonurile privind o nouă mobilizare, calificându-le drept „o prostie totală”.

Jan Slovitsky, activist pentru drepturile omului și coordonator al proiectului anti-război Ark, a declarat că actualul val de plecări este determinat de lecțiile învățate în 2022. „De la jumătatea lunii iulie, în Rusia se amplifică un val de panică, legat de riscul unei mobilizări, de lipsa de combustibil și de lipsa accesului la internet”, a declarat el pentru rețeaua Ark din Erevan, unde îi ajută pe noii sosiți. „Oamenii pleacă din timp pentru că au văzut ce s-a întâmplat în valurile precedente. Iar Armenia se confruntă cu o criză a migrației, dacă nu suntem deja în plină criză.”

Explozie a căutărilor online „cum să pleci”

Numărul solicitărilor zilnice de asistență pentru relocare a crescut de la aproximativ 70 la 120 din luna iulie, potrivit organizațiilor care îi ajută pe ruși să se mute în străinătate.

Căutările pe Yandex și Google pentru expresiile „cum să pleci” și „mobilizare” au atins în această vară și în primele zece zile din septembrie cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023, potrivit unei analize realizate de presa rusă independentă.

Pregătirile pentru o posibilă mobilizare sunt deja vizibile. Zeci de mii de persoane au primit notificări privind mobilizarea, care precizează pașii ce trebuie urmați în cazul în care sunt chemate sub arme. În plus, a fost introdus un registru electronic al ordinelor de recrutare, în baza căruia interdicția de a părăsi țara intră automat în vigoare odată cu emiterea unei convocări.

La începutul lunii septembrie, ofițerii de control al pașapoartelor din Krasnodar au reținut un locuitor în vârstă de 24 de ani din regiunea Rostov, care își încheiase serviciul militar în 2024, și i-au înmânat o notificare prin care i se interzicea să părăsească țara. A fost primul astfel de caz raportat la acel punct de trecere a frontierei.

Daniil Neonov, fost candidat la funcția de deputat municipal în Duma orașului Moscova, a povestit că a plecat în ultimul moment. „Dacă mai așteptam încă o zi sau două, cel mai probabil nu m-ar mai fi lăsat să plec, pentru că mi-ar fi blocat ieșirea din țară”, a declarat el. „Am primit o convocare electronică. Dar am reușit totuși să ies.”

Teama de mobilizare s-a extins și în rândul membrilor elitei și al angajaților birourilor de recrutare, potrivit unor relatări din presa internațională, care susțin că unii oficiali au început să își deschidă conturi bancare în străinătate și să își transfere activele peste hotare.

În august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra riscului unei noi mobilizări în Rusia, invocând informații provenite din serviciile de informații. Kievul a susținut că Kremlinul pregătește mobilizarea rapidă a câtorva sute de mii de ruși până la sfârșitul anului, iar cel puțin un număr similar ar urma să fie chemat sub arme în anul următor. Moscova nu a comentat aceste afirmații.

Țările vecine, primele destinații

Cei care pleacă se îndreaptă în principal către destinații în care rușii pot călători fără viză precum Armenia, Georgia și Kazahstan. Erevanul a declarat în ultimele zile că este pregătit să îi sprijine pe rușii care sosesc în țară.

Dimensiunea exactă a actualului val de plecări nu este cunoscută, însă este probabil mai redusă decât exodul din 2022, când între 600.000 și 700.000 de persoane au părăsit Rusia în câteva săptămâni după anunțarea mobilizării parțiale, potrivit estimărilor independente.

Acea mobilizare nu a fost niciodată anulată oficial, iar persoanele chemate atunci sub arme nu au fost demobilizate.

„Este foarte trist să pleci din Rusia”, a declarat un specialist în marketing în vârstă de 28 de ani, al cărui nume nu a fost făcut public din motive de securitate. „Familia mea locuiește aici, bunicii mei în vârstă locuiesc aici. Și iubita mea este aici, încă își face rezidențiatul în medicină și îmi este foarte greu să o las în urmă.”

Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, desfășurate în perioada 18-20 septembrie, includ doar partide care susțin războiul Moscovei în Ucraina. Partidului Iabloko, al cărui program prevedea încetarea imediată a focului și negocieri de pace, i-a fost interzis să participe la alegeri printr-o decizie a Curții Supreme în luna august.