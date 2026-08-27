Ce a aflat spionajul lui Zelenski despre planul secret al lui Putin. 600.000 de ruși vor fi trimiși pe front

2 minute de citit Publicat la 20:29 27 Aug 2026 Modificat la 20:38 27 Aug 2026

Putin se teme de efectele politice ale unei noi mobilizări. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rusia intenționează să mobilizeze 600.000 de recruți în perioada 2026-2027, scrie Kyiv Independent, care citează o declarație făcută joi de Biroul Președintelui Ucrainei.

Președinția ucraineană a primit detaliile de la oficiali ai serviciilor naționale de informații.

Potrivit acestora, mobilizarea va viza 300.000 de persoane în acest an și alte 300.000 anul viitor.

Măsura este luată de regimul de la Kremlin în contextul în care nemulțumirea publică tot mai mare față de războiul din Ucraina reduce numărul de persoane dispuse să se înroleze voluntar.

"Conducerea politică a Rusiei ia în calcul un val suplimentar de mobilizare, drept răspuns la pierderea inițiativei în război de către statul agresor, la creșterea continuă a pierderilor de pe front și la încetinirea semnificativă a recrutării contractuale în toate regiunile", a detaliat președinția ucraineană.

O singură mobilizare decretată de Putin până acum, de la începutul războiului

De la invazia Rusiei în Ucraina, Moscova a apelat o singură dată la mobilizare forțată pentru a completa rândurile armatei.

S-a întâmplat în toamna anului 2022, când succesele repetate ale contraofensivei ucrainene au amenințat să ducă la o prăbușire amplă a liniilor de apărare ale Rusiei.

Mobilizarea din 2022 a declanșat exodul a sute de mii de ruși din țară.

Aceștia au format cozi lungi la punctele de trecere a frontierei, în special la granița de stat cu Georgia.

De atunci, președintele rus Vladimir Putin a depus eforturi mari pentru a evita o mobilizare forțată pe scară largă, temându-se că-i va fi afectată imaginea de centru de putere și stabilitate în fața populației ruse, tot mai obosită și mai apatică după patru ani și jumătate de război.

Până recent, Moscova s-a bazat pe bonusuri profitabile oferite celor care semnează un contract cu armata și a pasat în mare măsură autorităților regionale responsabilitatea de a îndeplini cotele stricte de recrutare.

Biroul Președintelui Ucrainei citează "documente interne rusești" potrivit cărora nevoia de mobilizare - riscantă din punct de vedere politic pentru Putin - este justificată parțial de "o creștere semnificativă a nemulțumirii față de război în toate regiunile".

Sunt regiuni rusești unde opoziția față de război ajunge până la 69%, arată instituția citată.

Mobilizarea rusă ar urma să ocolească orașele mari, spune Kievul

Kievul a avertizat în ultimele săptămâni cu privire la amenințarea unei noi mobilizări rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul săptămânii că Rusia intenționează să mobilizeze aproximativ 300.000 de persoane după alegerile din Duma de Stat din septembrie.

Operațiunea ar urma să se desfășoare ocolind orașele mari, în încercarea de a minimiza reacțiile negative din partea societății.

Potrivit lui Zelenski, cei 300.000 de soldați mobilizați în acest an vor fi trimiși să sprijine principalul efort ofensiv al Moscovei asupra orașelor fortificate de ucraineni în regiunea Donețk sau pentru a crea noi amenințări în alte zone, inclusiv la granița de nord a Ucrainei.