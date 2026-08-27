Bloomberg: Putin este încolțit după atacurile ucrainene în Rusia și ar putea recurge la folosirea armei nucleare tactice

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Vladimir Putin nu mai vede ieșiri din războiul din Ucraina după ce inițiativa a fost preluată în mod decisiv de armata ucraineană, mai ales când vine vorba de atacuri în profunzimea teritoriului rus, și s-ar pregăti de o escaladare majoră, relatează Bloomberg. În anturajul dictatorului de la Kremlin cresc și temerile că acesta ar putea să folosească arme nucleare tactice împotriva Ucrainei pentru a ieși din impas.

Potrivit surselor Bloomberg, Rusia intenționează să intensifice în perioada următoare atacurile cu rachete balistice asupra Kievului, inclusiv asupra centrului capitalei, precum și asupra unor obiective de infrastructură din alte orașe ucrainene.

Negocierile purtate timp de aproximativ un an și jumătate cu medierea administrației Trump au eșuat în fapt, spun sursele Bloomberg: cele două părți se află acum practic în aceleași poziții ca la începutul discuțiilor.

Atacurile ucrainene asupra teritoriului Rusiei, care au lovit zeci de rafinării, porturi și depozite ale unor platforme de comerț online, sunt considerate la Moscova drept „atacuri ale NATO”, deoarece alianța îi furnizează Ucrainei armament și informații obținute de serviciile de informații.

Putin n-are nicio intenție să oprească războiul

În ciuda presiunilor economice, a crizei carburanților și a atacurilor asupra centrelor logistice, Putin nu intenționează să pună capăt războiului, mai spun sursele Bloomberg. Potrivit acestora, actuala etapă a schimburilor de lovituri nu reprezintă încă punctul maxim al escaladării militare.

Tot mai mulți oficiali ruși ajung la concluzia că Putin ar putea recurge, ca ultimă soluție, la arme nucleare tactice împotriva Ucrainei, afirmă sursele apropiate Kremlinului. Bloomberg precizează că vocile adepților unei linii dure, care cer un asemenea pas, s-au făcut tot mai auzite în ultima perioadă, în condițiile în care o înfrângere în război ar reprezenta un scenariu complet inacceptabil pentru Putin.

Patru surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că, odată cu prăbușirea eforturilor diplomatice privind Ucraina, la Moscova sunt văzute puține alternative la escaladare.

Kremlinul continuă să spere că Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai lui Donald Trump, vor veni la Moscova cu noi propuneri, deși așteptările privind un eventual progres sunt foarte reduse, au spus sursele.

Deocamdată nu există indicii că Putin se pregătește efectiv să folosească arme nucleare, precizează Bloomberg. Partenerii Rusiei, inclusiv China, se opun ferm unei asemenea măsuri, iar China i-ar fi transmis Kremlinului un avertisment categoric să nu recurgă la un atac nuclear.

Fiona Hill, cercetătoare principală la Brookings Institution și fostă consilieră a trei președinți americani, amintește că administrația lui Joe Biden l-a avertizat pe Putin în privința consecințelor folosirii armelor nucleare.

În timpul administrației Biden, Statele Unite i-au transmis lui Putin că un atac nuclear ar primi drept răspuns o lovitură convențională a forțelor americane împotriva Rusiei, spune Hill. Potrivit ei, Putin încearcă să afle cât de departe poate merge înainte ca ceilalți să cedeze.

Aleksandr Gabuev, directorul Centrului Carnegie pentru Rusia și Eurasia de la Berlin, consideră că riscul ca Putin să folosească arme nucleare tactice este „extrem de scăzut”.

Eficiența unui asemenea atac pe câmpul de luptă modern ar fi limitată, iar costurile politice ale încălcării tabuului nuclear ar fi foarte mari, explică Gabuev.

„Atât timp cât Moscova mai are loc pentru escaladare cu armament convențional, inclusiv prin intensificarea atacurilor cu rachete, are puține motive să treacă pragul nuclear”.