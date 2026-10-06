Flăcări uriașe la Marea Neagră: Arde un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, lângă Soci, după ce ar fi fost lovit de drone

Soci a fost tot mai frecvent vizat de atacuri cu drone ucrainene în ultimul an. FOTO: Hormuz Letter / X

Flăcări uriașe și un nor dens de fum negru se ridică deasupra Mării Negre, în apropiere de Soci, unde un petrolier a luat foc. Nava ar fi putut fi atacată de drone navale, potrivit unor canale Telegram. Autoritățile ruse nu au comentat deocamdată incidentul, scrie The Kyiv Independent.

Canalele rusești de Telegram au relatat că vasul în cauză ar putea fi petrolierul Aframax Rea, sub pavilion liberian. Furnizorul online de date privind traficul maritim MarineTraffic a localizat ultima dată nava în urmă cu 23 de ore, în Marea Neagră, în apropierea graniței dintre Rusia și Georgia, în apropiere de golful Nizhny Imeretinsky.

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Vasul este un petrolier mare pentru transportul țițeiului și a fost inclus pe lista de sancțiuni a Ucrainei, ca parte a flotei fantomă a Rusiei, la 12 februarie 2026.

Soci a fost tot mai frecvent vizat de atacuri cu drone ucrainene în ultimul an, fiind raportate doar în septembrie atacuri asupra portului și a unui depozit de petrol. Orașul se află la aproximativ 650-700 de kilometri de granița Ucrainei, în regiunea Krasnodar din Rusia.

Un atac rusesc asupra unei nave comerciale sub pavilionul Insulelor Marshall în Marea Neagră a ucis cel puțin un membru al echipajului și a rănit mai multe persoane, potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleh Kiper. Nava transporta ulei de rapiță și a fost avariată în urma atacului, izbucnind un incendiu în suprastructură.

Nave lovite în Marea Neagră

Separat, două nave comerciale, Alfa Watan, sub pavilion togolez, și Able, sub pavilion Palau, au fost lovite de drone de origine necunoscută la aproximativ 112 kilometri de coasta Bulgariei, pe 6 octombrie, potrivit postului bulgar de televiziune Nova. Incidentul este considerat primul atac cu drone raportat asupra unor nave comerciale în interiorul zonei economice exclusive a Bulgariei.

Într-o postare pe Telegram din 6 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a negat că forțele ucrainene s-ar afla în spatele atacurilor din apropierea Bulgariei.

Forțele ruse au atacat pe 3 octombrie o navă civilă de marfă care naviga sub pavilion liberian, într-un port din apropierea Odesei, în Marea Neagră, ucigând o persoană.

O navă care ar fi fost lovită de drone luni, în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, s-a scufundat. Nava care transporta cereale din portul Isamil a fost lovită în zona platformei Pescăruș, care aparține companiei Petrom. Un incendiu a izbucnit la bord. Potrivit informațiilor oficiale, doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost salvați.

De la jumătatea lunii iulie, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor Odesei și a infrastructurii din apropiere. Deși porturile rămân deschise din punct de vedere tehnic, tot mai puține nave îndrăznesc să intre în această nouă zonă maritimă de război.

„Porturile sunt aproape blocate”, spune Dmytro Barinov, președintele Asociației Porturilor Ucrainene Ukrport.