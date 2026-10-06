După ce a călătorit pe jos în jurul lumii timp de 28 de ani, exploratorul Karl Bushby a sosit în Anglia: „Nu a fost ușor”

1 minut de citit Publicat la 23:04 06 Oct 2026 Modificat la 23:04 06 Oct 2026

Karl Bushby a parcurs peste 50.000 de kilometri și a traversat 29 de țări / sursă foto: Facebook - Karl Bushby

După 28 de ani, aventurierul britanic Karl Bushby a revenit în țara natală traversând înot Canalul Mânecii, etapă-cheie a călătoriei sale în jurul lumii fără un mijloc de transport, pe care a început-o în 1998, a anunțat marți acesta, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani, fost parașutist în armata britanică, și-a propus să parcurgă exclusiv pe jos sau înot, distanța până în orașul Hull, nord-estul Angliei.

A parcurs peste 50.000 de kilometri și a traversat 29 de țări

De-a lungul călătoriei sale începute în Chile în 1998, a parcurs peste 50.000 de kilometri și a traversat 29 de țări.

În cele aproape trei decenii de călătorii, parcursul i-a fost întrerupt de mai multe ori. Moscova i-a refuzat viza timp de mai mulți ani, după ce a traversat strâmtoarea Bering pe jos, între Alaska și Rusia, împreună cu un coechipier american.

Problemele legate de vize, criza financiară din 2008 și pandemia COVID-19 l-au costat în total 14 dintre cei 28 de ani de călătorie, a povestit el pentru AFP la sfârșitul lunii septembrie, pe când aștepta permisiunea de a efectua traversarea Canalului Mânecii înot.

Luni, exploratorul a ieșit din apă la ora locală 15:30 (14:30 GMT) pe plaja Shakespeare, la Douvres, puțin obosit, dar cu zâmbetul pe buze.

A fost întâmpinat de apropiați, dar și de regizorul german Werner Herzog, care a venit însoțit de o echipă de filmare pentru a imortaliza momentul.

''Este bine să simt din nou solul britanic sub picioare după toți acești ani'', a reacționat exploratorul într-un comunicat.

''Nu a fost ușor, dar tocmai asta era miza: să demonstrez că pot face mai mult decât cred eu că sunt în stare. Putem cu toții să realizăm mult mai mult decât ne imaginăm''.

Traversarea Canalului Mânecii, coordonată cu paza de coastă franceză și britanică, a fost ținută secretă din motive de securitate, a explicat anturajul acestuia.

Aventura lui Karl Bushby nu s-a încheiat încă: mai are de parcurs aproximativ 400 de kilometri până la Hull pentru a încheia călătoria.

Odată voiajul terminat, preconizează să se consacre documentării și conferințelor.