Un şofer de TIR vrea să facă înconjurul lumii cu un camion electric. Călătoria ar urma să dureze nouă luni

1 minut de citit Publicat la 08:00 16 Mai 2026 Modificat la 08:21 16 Mai 2026

Bărbatul vrea să facă înconjurul lumii la volanul unui camion electric Mercedes eActros, pregătit special pentru expediție / sursă foto: Getty Images

Tobias Wagner, un șofer profesionist de TIR și YouTuber, cu o comunitate de zeci de mii de urmăritori, vrea să facă înconjurul lumii cu un camion electric și să se oprească de numai 80 de ori pentru încărcare. El susține că durata călătoriei ar urma să fie de aproximativ nouă luni, timp în care își propune să treacă prin 38 de țări.

Tobias Wagner este pasionat de mașini electrice, iar în ultimii ani a lucrat ca șofer de TIR.

Înainte de a face acest pas, bărbatul a lucrat în domeniul mobilității electrice, unde se ocupa de soluții pentru stații de încărcare și de aplicații dedicate acestora, scrie publicația The Driven.

Pentru că se săturase de munca de birou, Tobias a decis să renunțe la acel loc de muncă și să-și urmeze visul.

Astfel, acesta a ajuns șofer de camion, la o companie care folosește vehicule electrice.

Tobias are și un canal de YouTube unde împărtășește cu abonații săi momentele din viața de șofer de TIR.

Recent, într-un clip, acesta a mărturisit că vrea să facă înconjurul lumii la volanul unui camion electric Mercedes eActros, pregătit special pentru expediție.

El susține că nu va fi doar un test pentru camion, ci și un test pentru infrastructura de încărcare din zeci de țări.

Concret, vrea să parcurgă aproape 45.000 de kilometri cu numai 80 de încărcări.

Asta înseamnă că, în medie, camionul trebuie să parcurgă cam 500 de kilometri între două opriri la priză.

Călătoria ar urma să se întindă pe o perioadă de nouă luni, mai spune acesta.

Încărcarea rămâne una dintre cele mai mari provocări ale unei astfel de expediţii. În timp ce în marile oraşe există suficiente staţii, în zonele izolate situaţia este mult mai dificilă.

Astfel, pentru a se asigura că lucrurile vor decurge cum trebuie, Tobias va lua cu el o unitate mobilă de încărcare, care îi permite să alimenteze camionul şi din surse de curent obişnuite, atunci când nu găseşte o staţie rapidă.