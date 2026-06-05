Un bărbat a fost prins de radar de 89 de ori, dar nu a putut fi amendat. Cum a reușit să fenteze legea ani la rând

Lipsa unei imagini clare a șoferului a făcut imposibilă aplicarea sancțiunilor în majoritatea cazurilor. Foto: Getty Images

Un șofer din Suedia a reușit timp de mai mulți ani să evite sancțiunile pentru depășirea vitezei, deși a fost surprins de radare de nu mai puțin de 89 de ori. Secretul său era simplu: de fiecare dată când trecea prin fața camerelor de monitorizare, își ascundea fața, potrivit focus.de.

Potrivit publicației locale Hallandsposten, bărbatul folosea diverse obiecte pentru a împiedica identificarea sa în fotografiile realizate de radare. Uneori își acoperea chipul cu mâna, alteori cu o foaie de hârtie, cu parasolarul mașinii sau chiar cu un permis de parcare.

În decurs de patru ani, autoritățile au înregistrat 89 de încălcări ale regulilor de circulație asociate vehiculelor sale, însă lipsa unei imagini clare a șoferului a făcut imposibilă aplicarea sancțiunilor în majoritatea cazurilor.

În doar 22 de minute, trei camere fixe au surprins același camion și același șofer

Un episod petrecut pe 18 mai anul trecut a atras însă atenția anchetatorilor. În doar 22 de minute, trei camere fixe au surprins același camion și același șofer. Într-unul dintre cazuri, acesta circula cu 102 km/h într-o zonă unde limita era de 80 km/h. Pe o altă fotografie se putea observa că folosea telefonul mobil în timp ce conducea.

Deși camioanele erau înmatriculate pe numele companiei sale, polițiștii nu puteau demonstra cine se afla efectiv la volan. Investigația a avansat abia după ce anchetatorii au comparat imaginile surprinse de radare cu fotografii publicate în presă după o altercație petrecută într-o piață, precum și cu fotografia din pașaportul suspectului.

Potrivit presei suedeze, identificarea s-a bazat pe mai multe caracteristici fizice vizibile în imagini, inclusiv forma gâtului, zona gurii și vârful nasului.

Åkte fast efter 89 fortkörningar



Dolde sitt ansikte varje gång han passerade en fartkamera. https://t.co/dla6k2IGCe — Hallandsposten (@Hallandsposten) May 20, 2026

„Toți avem gât”

Bărbatul a negat acuzațiile. În timpul audierilor, acesta a susținut că elementele invocate de anchetatori nu reprezintă dovezi suficiente, afirmând ironic: „Toți avem gât”.

Totuși, polițiștii au descoperit și un alt detaliu important. La interogatoriu, suspectul avea asupra sa un telefon mobil care semăna cu dispozitivul observat într-una dintre fotografiile realizate de radar.

Deși existau 89 de încălcări documentate, procurorii au decis să formuleze acuzații doar pentru 12 dintre ele: 11 pentru depășirea vitezei legale și una pentru folosirea telefonului la volan. Motivul a fost că includerea tuturor cazurilor nu ar fi influențat semnificativ pedeapsa finală.

Instanța din Halmstad l-a condamnat la plata unei amenzi de 10.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 920 de euro. În plus, acesta riscă să își piardă permisul de conducere.

Cazul readuce în atenție o problemă întâlnită și în alte țări europene: acoperirea feței în fața radarului nu garantează evitarea sancțiunilor. Chiar dacă identificarea devine mai dificilă, autoritățile pot folosi și alte elemente distinctive pentru a stabili identitatea șoferului. În multe situații, detalii aparent nesemnificative pot deveni suficiente pentru a lega persoana de contravenția comisă.