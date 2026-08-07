Ce prevede concret noua lege pentru funcționarii publici de conducere

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Legea reformei funcției publice, publicată vineri în Monitorul Oficial, stabilește reguli tehnice clare pentru ocuparea și exercitarea funcțiilor de conducere din administrația centrală și locală. Potrivit textului adoptat, funcțiile publice de conducere vor fi exercitate pentru o perioadă de mandat determinată, cu posibilitatea unei singure reînnoiri, în urma unei evaluări favorabile a performanței realizate în funcție.

Evaluarea profesională a funcționarilor publici de conduceredevine multianuală și se va baza pe cadre de competențe manageriale și indicatori obligatorii de performanță, stabiliți pe o perioadă de referință de mai mulți ani, realizată de comisii specializate. Pentru funcțiile considerate sensibile — precum cele din achiziții publice, resurse umane sau control — legea introduce un mecanism de rotație, care poate fi obligatorie, după o anumită perioadă de exercitare a funcției, sau voluntară, ca parte a unui plan de dezvoltare profesională.

Actul normativ restrânge, de asemenea, posibilitățile de numire temporară în funcții de conducere, care vor putea fi ocupate în regim de interimat doar în situațiile în care posturile nu pot fi acoperite prin recrutare, promovare, rotație sau transfer. Reforma prevede și apropierea regimului de integritate aplicabil personalului contractual din instituțiile publice de cel aplicabil funcționarilor publici, cu obligații explicite privind respectarea incompatibilităților, a conflictelorde interese și utilizarea responsabilă a resurselor publice.

Reglementarea a fost elaborată pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în cadrul componentei „Bună guvernanță" din PNRR, de o asociere de consultanți din carea făcut parte și Transparency International România. Potrivit autorilor reformei, noile prevederi urmăresc construirea unei administrații publice mai profesioniste, în care evoluția încarieră să fie legată de competență și performanță.