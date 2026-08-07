Aplicarea tarifelor pentru rovinietă și sistemul TollRo vor începe pe 1 octombrie

Aplicarea tarifelor pentru rovinietă și sistemul TollRo va începe pe 1 octombrie. Sursa foto: Getty Images

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis vineri utilizatorilor reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România că implementarea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) şi a sistemului TollRo va intra în vigoare începând cu data de 31 august 2026, urmând ca aplicarea tarifelor pentru rovinietă şi TollRo să debuteze pe 1 octombrie 2026, potrivit Agerpres.

Astfel, din 31 august va fi introdus STRR (n.r.: Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România), implementat pe domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) România, precum și sistemul TollRo, aplicabil vehiculelor înmatriculate utilizate pe domeniul SETRE România, concepute și construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone.

"Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România că potrivit art. 12, alin. (1) din Legea nr. 170/2026 coroborat cu prevederile Legii nr. 226/2023, implementarea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) şi a sistemului TollRo va intra în vigoare începând cu data de 31 august 2026", au menţionat reprezentanţii CNAIR într-un comunicat de presă.

Astfel, va fi introdus Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), implementat pe domeniul SETRE România.

De asemenea, se implementează sistemul TollRo, aplicabil vehiculelor înmatriculate utilizate pe domeniul SETRE România, concepute şi construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, precizează CNAIR. Tariful va fi colectat prin intermediul STRR, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate, din perspectiva aplicării TollRo, vehiculelor de transport marfă.

În același timp, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023 prevede că "aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026", în condițiile stabilite de lege.

În consecință, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor STRR și TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul SETRE, va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027.