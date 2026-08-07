Acord negociat la Ankara. Carnea de oaie și vită din România va putea ajunge mai ușor în Orientul Mijlociu, prin Turcia

1 minut de citit Publicat la 10:39 07 Aug 2026 Modificat la 10:39 07 Aug 2026

Carnea de oaie și vită din România va putea ajunge mai ușor în Orientul Mijlociu, prin Turcia. FOTO: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a negociat, la Ankara, stabilirea unui acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine şi bovine, măsură care oferă avantaje logistice majore pentru accesul pe pieţele din Orientul Mijlociu.



Potrivit unui comunicat al Autorităţii transmis, vineri, Agerpres, negocierile tehnice vor continua în viitorul apropiat.



Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a făcut parte din delegaţia oficială a României, condusă de viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, care a efectuat o vizită de lucru la Ankara, în Turcia, în perioada 5-6 august.



În cadrul vizitei, şeful ANSVSA a purtat discuţii tehnice cu omologii din cadrul autorităţii competente din Republica Turcia.



Discuţiile au vizat analiza normelor sanitar-veterinare care reglementează exportul direct de carcase de bovine şi ovine provenite din România.



Totodată, s-a evidenţiat importanţa unei strânse cooperări instituţionale pentru prevenirea, monitorizarea şi combaterea eficientă a riscurilor sanitare veterinare cu impact major asupra sectorului zootehnic.



Au fost analizate oportunităţile de extindere a schimburilor comerciale în acest sector strategic. Discuţiile au evidenţiat un interes real din partea turcă pentru importul de produse agroalimentare din ţara noastră, deschizând noi perspective pentru producătorii români



În acelaşi timp, s-au stabilit instrumente de cooperare şi alertă timpurie pentru a reduce riscul blocajelor la frontieră şi pentru a armoniza standardele şi procedurile în domeniul siguranţei alimentare.



Vizita, organizată la iniţiativa părţii române, a vizat analizarea unor aspecte de interes comun şi identificarea unor măsuri concrete pentru consolidarea cooperării în domeniul agroalimentar cu Republica Turcia, unul dintre principalii parteneri comerciali ai României din afara Uniunii Europene şi principala destinaţie pentru exporturile româneşti extra-comunitare.



În cadrul întâlnirii bilaterale, vicepremierul Tanczos Barna a purtat discuţii la nivel înalt cu omologul său turc, Ibrahim Yumakli, pentru eliminarea barierelor comerciale şi intensificarea schimburilor de produse.