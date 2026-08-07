Ministerul Finanțelor lansează vineri o nouă ediţie Fidelis, cu dobânzi de până la 7,50% în lei şi 6,30% în euro

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediţie Fidelis. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Finanţelor lansează, în perioada 7-14 august, cea de-a opta ediţie a Programului Fidelis din acest an, care oferă dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat denominate în lei şi de până la 6,30% pentru cele în euro, potrivit unui comunicat al instituţiei.



În cadrul ediţiei din august, dobânzile oferite pentru emisiunile în lei sunt de 6,30% pe doi ani, 6,90% pe patru ani şi 7,50% pe zece ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranşă specială în lei, cu scadenţa la doi ani şi o dobândă de 7,30%.



În ceea ce priveşte emisiunile în euro, dobânzile sunt de 4,00% pentru titlurile cu scadenţa la trei ani şi de 6,30% pentru cele cu scadenţa la zece ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranşă specială în euro, cu scadenţa la trei ani şi o dobândă de 5,00%.



Ministerul Finanţelor precizează că tranşele speciale sunt destinate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie 2026, în cadrul campaniei "România are sânge de rocker", derulată în parteneriat cu "Morning Glory cu Răzvan Exarhu" şi Rock FM.



Donatorii-investitori beneficiază şi de praguri minime de subscriere reduse, respectiv de 500 de lei, faţă de pragul standard de 5.000 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei, precum şi de 100 de euro, faţă de pragul standard de 1.000 de euro, în limita unui plafon de 20.000 de euro.



Potrivit sursei citate, investitorii în titlurile de stat Fidelis pot vinde titlurile înainte de maturitate, încasând dobânda aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul obţinut pe bursă. Totodată, veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile, iar instrumentele oferă flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.



Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei şi de 100 de euro pentru cele în euro.