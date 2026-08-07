"Toată lumea iubește învingătorii". Cum a reușit Ucraina să restabilească total schimbul de informații cu serviciile secrete americane

3 minute de citit Publicat la 09:42 07 Aug 2026 Modificat la 09:52 07 Aug 2026

Statele Unite au reluat complet schimbul de informații cu Ucraina, după suspendarea temporară din 2025. Foto: Getty Images

Statele Unite au reluat complet schimbul de informații cu Ucraina, după suspendarea temporară din 2025. Cooperarea a ajutat Kievul să desfășoare atacuri cu rază lungă mai eficiente asupra unor ținte din Rusia, potrivit Politico. Parlamentari și experți americani spun că sprijinul oferit de Washington a întărit poziția Ucrainei pe front și a crescut presiunea asupra Moscovei.

Cooperarea dintre SUA și Ucraina în domeniul informațiilor s-a îmbunătățit mult după ce Washingtonul a suspendat-o pentru scurt timp, în martie 2025. De atunci, informațiile furnizate de americani au ajutat Ucraina să lovească mai precis ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

Suspendarea a venit după întâlnirea tensionată din Biroul Oval dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, din 28 februarie 2025. După această întâlnire, Casa Albă a oprit temporar atât ajutorul militar, cât și schimbul de informații cu Kievul.

Ulterior, cooperarea a fost reluată și a revenit la nivelul de dinaintea suspendării, potrivit parlamentarilor și experților americani citați de Politico.

Senatorul democrat Mark Warner, unul dintre liderii Comisiei pentru Informații a Senatului, a declarat că reluarea cooperării a ajutat Ucraina să își îmbunătățească poziția în războiul cu Rusia.

"Nu vreau să intru în detalii, dar situația s-a îmbunătățit", a spus Warner. "Acest lucru, împreună cu strategia foarte bună privind dronele cu rază lungă de acțiune, a îmbunătățit mult poziția ucrainenilor."

Și senatorii republicani spun că schimbul de informații dintre Washington și Kiev a crescut.

"Toată lumea iubește învingătorii și se pare că Ucraina a reușit să schimbe situația în favoarea sa", a declarat senatorul republican John Cornyn, membru al Comisiei pentru Informații.

Senatorul democrat Tim Kaine, membru al Comisiei pentru Servicii Armate, a spus că a observat o comunicare mai bună între cele două țări în timpul vizitelor sale în Ucraina.

"Am fost în Ucraina în aprilie 2025 și din nou în iulie 2026. Observ mai multă încredere în comunicare", a spus Kaine.

George Barros, expert la Institute for the Study of War, a declarat că administrația Trump a aprobat furnizarea unor informații care au ajutat Ucraina să lovească infrastructura energetică din Rusia.

"Aceste atacuri au devenit mult mai eficiente începând din 2025, când schimbul de informații le-a oferit ucrainenilor date mai bune pentru a-și pregăti loviturile", a spus Barros.

El a adăugat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie mai largă prin care Ucraina încearcă să crească presiunea asupra Moscovei.

"Cred că acesta a fost un câștig, pentru că face parte dintr-o strategie mai clară prin care Rusia este obligată să suporte costuri reale", a spus Barros.

Casa Albă a transmis că Donald Trump rămâne concentrat pe încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

"Președintele vrea ca acest război să se încheie, astfel încât uciderile fără sens să înceteze", a transmis Casa Albă. "Președintele și echipa sa vor continua să joace un rol constructiv pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, iar el rămâne optimist că, în cele din urmă, va fi obținut un acord de pace."

Stephen Sestanovich, expert în Rusia și Eurasia la Council on Foreign Relations, a spus că și serviciile ucrainene oferă informații importante Statelor Unite, ceea ce face ca această cooperare să fie una reciprocă.

"Când vorbești cu oficiali ucraineni din serviciile de informații, auzi evaluări foarte sigure despre ceea ce se întâmplă la Moscova, și nu doar la Kremlin”, a spus Sestanovich. "Sunt informații care justifică o cooperare reală și un schimb reciproc."

Politico a mai scris că rezultatele Ucrainei pe câmpul de luptă i-au întărit poziția la Washington. Kievul folosește tot mai mult drone ieftine și atacuri asupra unor ținte aflate în interiorul Rusiei.

"Nimeni, inclusiv structurile noastre de apărare și, sincer, poate nici eu, nu credea în urmă cu un an că Ucraina va ajunge în această poziție", a spus Warner.

Suspendarea informațiilor americane a afectat grav Ucraina

Efectele suspendării schimbului de informații din 2025 au fost rapide. Revista Time, citând oficiali ucraineni și occidentali, relata că lipsa informațiilor americane a ajutat forțele ruse să recâștige teren în regiunea Kursk, a redus capacitatea Ucrainei de a desfășura atacuri cu rază lungă și a pus mii de soldați ucraineni în pericol de a fi încercuiți.

"Din cauza acestei pauze, au murit sute de ucraineni", declara atunci un ofițer ucrainean. "Cea mai mare problemă este moralul... Situația îi oferă inamicului un avantaj pe linia frontului."

Suspendarea a afectat și atacurile de precizie cu sistemele HIMARS. Fără informațiile furnizate de sateliții americani, forțele ucrainene au avut mai multe dificultăți în identificarea țintelor ruse importante și în primirea unor avertizări din timp privind atacurile cu rachete și raidurile aeriene.