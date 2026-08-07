Donald Trump a semnat două ordine executive pentru limitarea cetățeniei prin naștere în SUA

<1 minut de citit Publicat la 10:02 07 Aug 2026 Modificat la 10:02 07 Aug 2026

La începutul celui de-al doilea mandat al său, Trump a semnat un ordin care viza restricţionarea drastică a dreptului de cetăţenie prin naştere / Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi două ordine executive, într-o nouă încercare de a restricţiona dreptul la cetăţenie prin naştere, informează dpa, citată de Agerpres.

Un ordin urmăreşte să refuze cetăţenia automată anumitor copii ai căror părinţi nu sunt cetăţeni americani, inclusiv copiilor angajaţilor guvernamentali străini şi persoanelor clasificate drept "inamici străini".

Celălalt urmăreşte să interzică aşa-numitul "turism pentru naştere", un termen folosit pentru a descrie persoanele care vizitează SUA în scopul de a naşte, astfel încât copilul lor să obţină cetăţenia americană.

Ordinele executive stabilesc politici, dar nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

La începutul celui de-al doilea mandat al său, Trump a semnat un ordin care viza restricţionarea drastică a dreptului de cetăţenie prin naştere, prin refuzarea acordării automate a cetăţeniei copiilor născuţi din părinţi care se aflau în SUA doar temporar sau fără documente de şedere valabile.

În iunie, Curtea Supremă a respins ordinul său, afirmând că, din 1868, copiii născuţi în SUA au primit automat cetăţenia în temeiul celui de-al 14-lea amendament din Constituţie.