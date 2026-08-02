„Ați primit din greșeală dreptul de ședere”. Europeni care trăiesc de ani în Marea Britanie riscă să-și piardă statutul după Brexit

Europeni stabiliți de ani în Marea Britanie riscă să-și piardă statutul după Brexit. Foto: Getty Images

Mai mulți cetățeni europeni care trăiesc de ani întregi în Marea Britanie au primit scrisori prin care li se spune că dreptul lor de ședere după Brexit le-a fost acordat „din greșeală”. Decizia poate avea efecte serioase asupra vieții lor: își pot pierde locul de muncă, dreptul de a închiria o locuință sau accesul la anumite servicii.

Ministerul britanic de Interne a început să retragă statutul de rezident acordat după Brexit unor cetățeni europeni, iar măsura a stârnit îngrijorări că Londra ar putea încălca acordul de retragere încheiat cu Uniunea Europeană, scrie The Guardian.

Cel puțin 100 de persoane au fost informate că au primit dreptul de ședere „din greșeală”. Scrisorile au ajuns la ele chiar când se apropiau de finalul perioadei de cinci ani în care au avut statut temporar și se pregăteau să solicite drept de ședere permanentă.

Printre cei afectați se află și o femeie portugheză care lucrează în sistemul public de sănătate britanic, NHS, și urmează un doctorat în Marea Britanie. Ea spune că viața i-a fost dată peste cap după ce Ministerul de Interne i-a transmis că statutul primit după Brexit ar fi fost acordat din eroare.

Femeia primise statut temporar de rezident în cadrul schemei create pentru cetățenii europeni, la fel ca alte aproximativ 1,3 milioane de persoane care locuiseră în Regatul Unit mai puțin de cinci ani înainte de Brexit.

Se aștepta ca statutul să fie transformat fără probleme într-unul permanent, însă a aflat că autoritățile consideră acum că aprobarea inițială a fost o greșeală.

„Mă simt copleșită, pentru că această situație îmi va afecta foarte multe aspecte ale vieții”, a spus Gabriela, al cărei nume a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea.

Ea se teme că, dacă îi expiră dreptul legal de ședere, își poate pierde locul de muncă și ar putea avea probleme inclusiv cu locuința.

„Îmi pot pierde serviciul și poate că nici nu voi mai avea dreptul să închiriez locuința în care stau acum, pentru că trebuie să-i dovedesc proprietarului că am dreptul să trăiesc aici. Și contul meu bancar ar putea fi afectat. Lucrez în NHS, dar colaborez și cu alte cabinete, așa că am trei contracte în locuri diferite și nu știu ce se va întâmpla dacă îmi pierd statutul. Este foarte stresant”, a spus ea.

Gabriela este una dintre cele peste un milion de persoane care au primit statut temporar pentru a putea rămâne legal în Marea Britanie după Brexit.

Ministerul de Interne verifică acum dosarele celor care cer trecerea la statut permanent

Printre cazurile analizate se numără cele ale copiilor, ale cetățenilor din afara Spațiului Economic European și ale persoanelor care au ajuns în Regatul Unit după 31 decembrie 2020.

Instituția a refuzat să spună câte scrisori a trimis. Organizația the3million a aflat însă, în urma unei solicitări de informații publice, că numai în luna martie au fost contactate 95 de persoane.

Gabriela are cetățenie braziliană și portugheză, însă în momentul în care a depus cererea nu avea pașaport portughez. Acest detaliu este acum pus sub semnul întrebării de autoritățile britanice.

În scrisoarea de cinci pagini primită de femeie, Ministerul de Interne spune că aceasta ar fi primit statut temporar fără să fi prezentat dovezile necesare pentru a demonstra că era cetățean al Spațiului Economic European înainte de 31 decembrie 2020, momentul în care Marea Britanie a rupt oficial legăturile cu UE.

„Pe baza informațiilor și dovezilor disponibile în prezent, considerăm că statutul dumneavoastră temporar de rezident a fost acordat din greșeală”, se arată în document.

Gabriela spune că nu a ascuns nimic și că a informat autoritățile inclusiv despre faptul că tatăl ei este portughez, ceea ce înseamnă că este cetățean european prin naștere.

„Cetățenia se transmite prin sânge, deci nu este ceva ce s-a schimbat de când m-am născut”, a spus ea.

Organizațiile pentru drepturile europenilor se tem că pot exista mii de cazuri

Monique Hawkins, directoarea executivă interimară a organizației the3million, spune că verificarea retroactivă a dosarelor are efecte devastatoare asupra oamenilor care și-au construit viața în Marea Britanie bazându-se pe o decizie luată chiar de autorități.

Organizația cunoaște deja zeci de cazuri, dar se teme că sute sau chiar mii de persoane ar putea primi scrisori asemănătoare și ar putea fi amenințate cu pierderea dreptului de ședere.

„Oamenii au depus cererile cu bună-credință și au primit statutul din partea Ministerului de Interne cu ani în urmă. Bazându-se pe acele decizii, și-au construit viața în Marea Britanie și și-au făcut rădăcini aici”, a spus Hawkins.

„Auzim despre oameni care au avansat în carieră, despre familii ai căror copii merg la școală și nu cunosc altă țară, iar acum, după cinci ani, când cer statut permanent, li se spune că totul a fost o greșeală. Imaginați-vă cum este să vă construiți o viață într-un loc, iar apoi să simțiți că totul vă este smuls de sub picioare”.

Gabriela a contestat decizia, însă cazurile în care statutul este considerat acordat „din greșeală” au atras și atenția Autorității Independente de Monitorizare, organismul care urmărește respectarea drepturilor cetățenilor europeni prevăzute în acordul dintre UE și Regatul Unit.

Instituția a transmis că a ridicat această problemă în discuțiile cu Ministerul de Interne și că politica „ar putea fi incompatibilă cu acordul de retragere din Uniunea Europeană”.

Hawkins spune că, potrivit acordului, dreptul de ședere ar trebui retras doar atunci când măsura este cu adevărat justificată și proporțională.

Ea a numit abordarea autorităților „complet inacceptabilă” și a cerut Ministerului de Interne să își revizuiască politica.

Ce pot face cei care primesc astfel de scrisori

Ministerul de Interne a transmis că, de regulă, nu comentează cazuri individuale.

Persoanele despre care autoritățile consideră că au primit statutul din greșeală pot încerca să rămână în Marea Britanie prin alte căi legale de imigrare, inclusiv prin obținerea unei vize.

Ele pot rămâne în țară până la expirarea statutului temporar, timp în care pot căuta o altă soluție. De asemenea, pot solicita statut permanent, iar dacă cererea le este respinsă, au dreptul să conteste decizia.