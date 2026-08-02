O dronă a zburat 20 de minute deasupra României. MApN: A survolat brațul Sulina, apoi a părăsit țara. A fost doborâtă de ucraineni

<1 minut de citit Publicat la 17:03 02 Aug 2026 Modificat la 17:14 02 Aug 2026

Ținte aeriene detectate lângă graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert. FOTO: Facebook MApN

O țintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15:09, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, iar două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Aeronavele, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat la ora 15:17, la opt minute după ce ținta a apărut pe radarele MApN.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15:09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15:17 pentru monitorizarea situației”, a transmis ministerul.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

Este a doua alertă transmisă duminică în județ.

O altă țintă aeriană fusese detectată în cursul dimineții, tot în apropierea frontierei cu Ucraina. Și atunci a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea. Ulterior, ținta a dispărut de pe radare fără să intre în spațiul aerian al României.