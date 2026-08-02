Centura Comarnic se apropie de finalizare. A început turnarea asfaltului: "Lucrările avansează conform graficului"

Lucrările au intrat acum într-o nouă etapă, odată cu așternerea asfaltului pe traseu. FOTO: Virgiliu-Daniel Nanu / Facebook

Lucrările la Centura Comarnic au intrat în faza de asfaltare, un semn că proiectul se apropie de finalizare, potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu. Acesta susține că șantierul avansează conform graficului și că termenul de finalizare estimat pentru luna august va fi respectat.

Anunțul vine la aproximativ trei săptămâni după ce Virgiliu Nanu declara că un termen realist pentru finalizarea Centurii Comarnic este luna august, și nu iunie, așa cum prevedea contractul inițial. Potrivit acestuia, lucrările au intrat acum într-o nouă etapă, odată cu așternerea asfaltului pe traseu.

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„În timp ce unii încă spun că nu se poate, pe Centura Comarnic se toarnă asfalt. Lucrările avansează conform graficului, iar termenul va fi respectat”, a transmis Nanu într-o postare pe Facebook.

Astfel, în următoarea perioadă, Centura Comarnic ar urma să fie dată în folosință și să preia o parte din traficul de pe DN1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România.

„Va însemna mai puțin timp pierdut în coloane, un trafic mai fluent și un pas important pentru întreaga Vale a Prahovei”, a mai spus șeful CJ Prahova.