Pensionare la 70 de ani sau mai mult. Grafice cu situația din Europa. Când vor ieși la pensie femeile și bărbații în România

România este printre țările europene în care vârsta de pensionare va crește semnificativ în următoarele decenii. Bărbații care au intrat pe piața muncii în 2024 ar urma să se pensioneze la 67 de ani, cu cel puțin doi ani mai târziu decât în prezent, iar în cazul femeilor creșterea estimată este de 4,8 ani, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, citat de Euronews.

La nivelul Uniunii Europene, vârsta obișnuită de pensionare ar urma să crească până la sfârșitul anilor 2060 de la 64,7 la 66,9 ani pentru bărbați și de la 64 la 66,6 ani pentru femei.

Aproximativ două treimi dintre țările europene analizate vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar trei sferturi vor face același lucru în cazul femeilor.

Potrivit unei analize Euronews bazate pe date din 32 de țări, vârsta de pensionare va crește pentru bărbați în 21 dintre acestea și pentru femei în 24. În medie, la nivelul UE, creșterea va fi de aproximativ 2,1 ani pentru bărbați și de 2,6 ani pentru femei, arată raportul OCDE.

Comparația este realizată între persoanele care s-au pensionat în 2024 și cele care au intrat pe piața muncii la vârsta de 22 de ani în același an, presupunând că vor munci neîntrerupt. Acestea din urmă ar urma să se pensioneze, în general, spre sfârșitul anilor 2060.

"Majorarea vârstei de pensionare rămâne o strategie frecvent utilizată pentru îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemelor de pensii, fără reducerea nivelului pensiilor", se arată în raport. O altă variantă ar fi majorarea contribuțiilor plătite de angajați sau reducerea beneficiilor acordate pensionarilor.

Unde se pensionează bărbații cel mai devreme și cel mai târziu în prezent

Potrivit datelor OCDE pentru 2024, cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați este de 67 de ani și este înregistrată în Danemarca, Norvegia, Islanda și Țările de Jos. Media Uniunii Europene este de 64,7 ani.

Urmează Grecia, Slovenia și Luxemburg, unde bărbații se pot pensiona la 62 de ani.

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Germania are în prezent cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați, de 66,2 ani, iar Franța cea mai scăzută, de 64,3 ani.

În ce țări va ajunge vârsta de pensionare la 70 de ani sau mai mult

Bărbații din UE care au intrat pe piața muncii la 22 de ani în 2024 ar urma să se pensioneze, în medie, la 66,9 ani, în jurul anului 2069.

Danemarca va avea cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați, de 74 de ani. Până la sfârșitul anilor 2060, aceasta va ajunge la 71 de ani în Estonia și la 70 de ani în Italia, Țările de Jos, Suedia și Cipru.

Cea mai redusă vârstă de pensionare pentru bărbați va fi de 62 de ani în Slovenia și Luxemburg.

Dintre marile economii europene, Italia va avea cea mai mare vârstă de pensionare pentru bărbați, de 70 de ani. Va fi urmată de Marea Britanie, cu 68 de ani, și de Germania, cu 67 de ani. În Franța și Spania, bărbații se vor pensiona la 65 de ani.

În Danemarca, creșterea va fi de șapte ani. În Estonia, Italia, Slovacia și Cipru, majorarea va fi de cel puțin cinci ani.

Vârsta de pensionare a bărbaților va crește cu patru ani în Suedia, până la 70 de ani, și în Grecia, până la 66 de ani. În Țările de Jos va avansa cu trei ani, până la 70 de ani, iar în Finlanda cu trei ani, până la 68 de ani.

Creșteri de cel puțin doi ani sunt prognozate și în Portugalia și Marea Britanie, unde vârsta de pensionare va ajunge la 68 de ani, precum și în Cehia, România și Belgia, unde va ajunge la 67 de ani.

În Germania și Franța, creșterea va fi mai mică de un an, iar în alte câteva țări vârsta de pensionare va rămâne neschimbată.

Unde va fi cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru femei

În prezent, Danemarca, Țările de Jos, Islanda și Norvegia au cea mai mare vârstă de pensionare pentru femei, de 67 de ani. Media UE este de 64 de ani.

Femeile din UE care au intrat pe piața muncii la 22 de ani în 2024 ar urma să se pensioneze, în medie, la 66,6 ani, cu 2,6 ani mai târziu decât cele care s-au pensionat în 2024.

La fel ca în cazul bărbaților, Danemarca va avea cea mai mare vârstă de pensionare pentru femei, de 74 de ani. Aceasta va ajunge la 71 de ani în Estonia și la 70 de ani în Italia, Țările de Jos, Suedia și Cipru.

Polonia va continua să aibă cea mai redusă vârstă de pensionare pentru femei din Uniunea Europeană, de 60 de ani, inclusiv spre sfârșitul anilor 2060.

Dintre marile economii europene, femeile din Italia vor avea cea mai ridicată vârstă de pensionare, de 70 de ani, urmate de cele din Regatul Unit, cu 68 de ani. În Germania, aceasta va ajunge la 67 de ani, iar în Franța și Spania la 65 de ani.

În Italia, majorarea va fi de 6,2 ani, iar în Danemarca de șapte ani. Creșteri de cel puțin patru ani sunt estimate și în Estonia, cu 6,3 ani, Slovacia, cu 5,8 ani, Cipru, cu cinci ani, România, cu 4,8 ani, Austria, cu 4,5 ani, precum și în Suedia și Grecia, cu câte patru ani.

În Spania, vârsta de pensionare a femeilor va rămâne la 65 de ani. Germania și Franța vor înregistra creșteri mai mici de un an, în timp ce în Regatul Unit majorarea va fi de doi ani.

Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii

În unele țări, schimbările privind speranța de viață vor influența vârsta de pensionare. Danemarca ar putea, de exemplu, să renunțe parțial la actuala legătură directă dintre creșterea speranței de viață și majorarea vârstei de pensionare.

În acest caz, "vârsta normală de pensionare estimată pentru viitor ar fi mai mică de 74 de ani", precizează raportul.

OCDE avertizează că populațiile statelor membre vor îmbătrâni rapid în următorii 25 de ani. La fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani, numărul celor de cel puțin 65 de ani va crește de la 33 în 2025 la 52 în 2050. În anul 2000, raportul era de numai 22 de persoane vârstnice la fiecare 100 de adulți de vârstă activă.