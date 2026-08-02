Centrala nucleară de la Paks din Ungaria a fost oprită complet din cauza scăderii Dunării

Centrala nucleară de la Paks dispune de patru reactoare ruseşti. Foto: Profimedia Images

Centrala nucleară de la Paks din Ungaria a fost oprită complet pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare, după ce nivelul Dunării a continuat să scadă, a anunțat premierul Ungariei, Peter Magyar.

“Din cauza scăderii continue a nivelului apei Dunării, ultima unitate de preproducție de la Centrala Nucleară Paks va fi oprită la ora 1:30. Aceasta va lăsa centrala electrică cu doar 240 de megawați, iar mâine, pentru prima dată în 44 de ani, va fi complet oprită”, a anunțat Peter Magyar, pe Facebook.

Aflată la circa 100 km sud de Budapesta, centrala de la Paks furnizează circa 40% din producţia anuală de electricitate a ţării.

Vineri, exploatatorul centralei, ale cărui patru reactoare construite cu o tehnologie din era sovietică sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, a avertizat că scăderea nivelului fluviului ar putea duce la închiderea completă a centralei spre mijlocul săptămânii viitoare.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat o serie de măsuri extraordinare. Autoritățile au avertizat că, pe parcursul weekendului, centrala ar putea fi oprită complet. Deși marii consumatori au anunțat reduceri voluntare ale consumului de energie, acestea nu sunt suficiente pentru a compensa oprirea centralei, potrivit telex.hu.

În acest context, Peter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori și a anunțat că, în situații excepționale, Guvernul de la Budapesta va dispune întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru consumatori punctuali. Limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară.

Centrala de la Paks, care dispune de patru reactoare ruseşti, cu o capacitate totală de 2 gigawaţi, şi-a redus producţia de energie deja din cursul zilei de luni la mai puţin de 50% din capacitate.

Pe fondul secetei, apele Dunării au scăzut la niveluri record săptămâna trecută, perturbând de asemenea transporturile şi croazierele fluviale.