"Péter Magyar s-a întors în epoca Ceaușescu". Premierul Ungariei, criticat dur după ce a anunțat limitarea consumului de energie

"Péter Magyar s-a întors în epoca lui Nicolae Ceaușescu". Premierul Ungariei, criticat dur după ce a anunțat limitarea consumului de energie". Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a fost criticat dur de reprezentanții opoziției maghiare după măsurile anunțate sâmbătă, în plină criză energetică. Șeful Guvernului de la Budapesta a declarat că, în cazul unei penurii severe de energie și al închiderii centralei nucleare de la Paks, aprovizionarea populației cu electricitate ar putea fi limitată. Declarațiile au determinat-o pe parlamentara Fidesz Piroska Szalai să îl compare pe Peter Magyar cu liderii comuniști Nicolae Ceaușescu și Mátyás Rákosi.

„Péter Magyar a făcut o afirmație despre ultimii 16 ani care, în țara noastră, a mai fost întâlnită doar în perioada regimului Rákosi sau în România lui Ceaușescu”, a declarat pentru Magyar Nemzet reprezentanta Fidesz, Piroska Szalai, referindu-se la anunțul făcut sâmbătă de premier.

Deputata a vorbit apoi despre modul în care au fost aplicate măsurile de restricționare a consumului în perioada regimului Kádár, arătând că, atunci când era necesară limitarea consumului de energie, măsurile vizau în primul rând industria.

Amintind de iernile grele din 1979 și 1987, marcate de ninsori abundente, politiciana Fidesz a explicat că, în perioadele de penurie energetică, autoritățile obligau fabricile, întreprinderile din industria grea și companiile de stat să reducă producția sau să își desfășoare activitatea în principal pe timpul nopții. În unele cazuri, era redus și iluminatul public, de exemplu prin aprinderea felinarelor stradale doar pe o parte a străzii.

Măsurile de criză anunuțate de Peter Magyar

Peter Magyar a anunțat sâmbătă o serie de măsuri extraordinare. Deși marii consumatori au anunțat reduceri voluntare ale consumului de energie, acestea nu sunt suficiente pentru a compensa oprirea centralei, potrivit telex.hu.

În acest context, Peter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori și a anunțat că, în situații excepționale, Guvernul de la Budapesta va dispune întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru consumatori punctuali. Limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară.

Printre celelalte măsuri anunțate se numără suspendarea traficului feroviar de marfă între orele 17:00 și 22:00, în fiecare zi, începând de luni, extinderea telemuncii pentru angajații din administrația publică, acolo unde este posibil, precum și recomandarea ca firmele private să adopte aceeași măsură. Totodată, va fi oprit iluminatul exterior al tuturor instituțiilor de stat, iar populația este îndemnată să consume apă doar atât cât este strict necesar.

Circulația metroului și a tramvaielor, restricționată

Primăria Budapestei a anunțat că trenurile de metrou și tramvaiele vor circula cu viteză redusă, măsură care ar urma să aducă economii de aproximativ 15 MWh de energie pe zi. Totodată, troleibuzele electrice vor fi înlocuite temporar cu autobuze alimentate cu motorină.

Situația ar putea deveni și mai dificilă la mijlocul săptămânii viitoare, când există posibilitatea ca producția de energie a centralei nucleare de la Paks să fie oprită complet, un scenariu fără precedent în Ungaria. Premierul Peter Magyar a declarat că nu există niciun pericol nuclear, însă a avertizat că criza energetică s-ar putea prelungi timp de mai multe săptămâni.

Pe fondul temperaturilor extreme, presiunea asupra sistemului energetic continuă să crească. Vineri, la Budapesta, au fost înregistrate 39,4 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură din ultimii 100 de ani. Sâmbătă este așteptat vârful valului de căldură, cu maxime de 39-40 de grade în unele regiuni ale țării.

Autoritățile avertizează și asupra creșterii concentrației de ozon la nivelul solului, favorizată de radiațiile solare intense. Acest fenomen poate provoca probleme respiratorii în special persoanelor sensibile la ozon. Pentru județele ungare aflate la granița cu Arad și Timiș a fost emis cod roșu de caniculă, iar în regiunile învecinate județelor Bihor și Satu Mare este în vigoare un cod portocaliu.