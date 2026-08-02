Armata intervine de urgență pe Dunăre: O stâncă uriașă va fi detonată, iar brațul Bala va fi blocat pentru a devia apa spre Cernavodă

Măsurătorile au indicat că este nevoie de intervenții de urgență. FOTO: Apele Române/Facebook

Autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a menține alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, afectată de scăderea nivelului Dunării. Armata urmează să detoneze o stâncă de pe fluviu și să blocheze brațul Bala prin scufundarea controlată a patru barje, după ce măsurătorile efectuate de Forțele Navale au arătat că intervențiile nu mai pot fi amânate.

Armata se pregătește să detoneze o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Măsura de avarie a fost decisă de autorități în cursul serii trecute, potrivit Antena 3 CNN.

Măsurătorile au indicat că este nevoie de intervenții de urgență. Vor fi doi pași care vor fi parcurși în 24-36 de ore, pentru că este nevoie urgentă de aceste măsuri, luate de Navrom, de Apele Române și de MApN.

În aproximativ două ore, spun autoritățile, se pregătesc să detoneze stânca Pârjoala, care se află pe cursul Dunării, în apropiere de centrala de la Cernavodă. Este nevoie de o astfel de măsură, pentru că acea stâncă extrem de mare blochează cursul Dunării care poate ajunge la centrala de la Cernavodă.

Autoritățile au concluzionat că această manevră, deloc ușoară, va trebui să fie făcută cât mai repede cu putință. Un al doilea pas este blocarea brațului Bala, care preia, în momentul de față, din debitul Dunării care ajunge la Cernavodă.

Pe brațul Bala vor fi scufundate controlat patru barje care au o lungime de 70 de metri, o înălțime de aproximativ trei metri și care vor fi încărcate cu piatră, tocmai pentru ca acest curs al Dunării să fie deviat spre centrala de la Cernavodă.

Operațiune deosebit de complexă

Administrația Națională „Apele Române”, a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă, prin care au explicat cum se va face dirijarea apei pe Dunăre, pentru a menține Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă în funcțiune. „Operațiunea este una deosebit de complexă”, a transmis ANAR.

Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate.

De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei. Chiar și în aceste condiții, autoritățile statului român asigură populația că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării pe cât posibil a debitelor minime necesare producției de energie nucleară.

Amintim că Sorin Rîndașu, director general adjunct la Apele Române, a explicat la Antena 3 CNN că brațul Bala nu poate fi blocat, însă sunt analizate lucrări de dirijare a unei părți a debitului, care ar putea prelungi cu 3-5 zile funcționarea centralei în condițiile actuale.