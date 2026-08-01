Cum recunoști conținutul generat de Inteligența Artificială. Indiciile care te ajută să faci diferența între realitate și fals

Utilizarea inteligenței artificiale a dus la apariția unor forme noi de dezinformare, manipulare și fraudă. Foto: Getty Images

În ultimii ani, inteligența artificială a schimbat radical modul în care este creat conținutul online. Astăzi, texte, imagini, videoclipuri sau înregistrări audio sunt tot mai des realizate, integral sau parțial, cu ajutorul unor instrumente AI. Deși această tehnologie oferă acces rapid la informații și simplifică numeroase procese, ea vine și cu riscuri importante, potrivit captechu.edu.

Pe lângă beneficiile evidente, utilizarea inteligenței artificiale a dus și la apariția unor forme noi de dezinformare, manipulare și fraudă. Conținutul fals poate influența opinii, poate afecta reputații și poate avea chiar și consecințe economice sau politice.

Pe măsură ce modelele AI devin tot mai performante, diferențierea dintre conținutul creat de oameni și cel generat automat este din ce în ce mai dificilă. Totuși, există câteva semnale care pot ridica semne de întrebare.

Cum poți identifica un text scris cu ajutorul AI

Modelele lingvistice moderne pot produce texte fluente și bine structurate, însă încă există anumite caracteristici care le pot da de gol.

Repetiții și lipsă de coerență

Textele generate automat pot conține idei reluate aproape identic sau fraze construite după același tipar. Uneori apar schimbări bruște de ton sau de subiect, iar anumite propoziții pot părea lipsite de logică ori de legătură cu restul textului.

Lipsa înțelegerii contextului

Inteligența artificială poate întâmpina dificultăți în înțelegerea contextului general al unui subiect. De aceea, uneori oferă explicații superficiale, face afirmații fără suficiente detalii sau introduce informații care nu se potrivesc cu restul conținutului.

Textele umane includ, de regulă, exemple personale, nuanțe și observații originale. În schimb, cele generate automat pot părea impersonale și previzibile.

Limbaj prea generic

Folosirea excesivă a termenilor la modă, a expresiilor vagi sau a jargonului poate indica faptul că textul a fost creat cu ajutorul AI, mai ales atunci când autorul încearcă să acopere lipsa unor informații concrete.

De asemenea, un text impecabil din punct de vedere gramatical nu reprezintă întotdeauna o garanție că a fost scris de o persoană. Autorii umani fac uneori greșeli sau aleg intenționat formulări neconvenționale pentru a pune accent pe o idee.

Răspunsuri aproape instantanee

În conversațiile online, răspunsurile oferite imediat pot indica utilizarea unui chatbot bazat pe inteligență artificială. Acest lucru este frecvent întâlnit în serviciile de relații cu clienții.

Texte cu informații incomplete

Unele sisteme AI lasă în text expresii precum „introdu numele aici” sau alte marcaje atunci când nu dispun de suficiente informații. Dacă astfel de formulări apar într-un material publicat, ele pot indica faptul că textul nu a fost verificat înainte de publicare.

Citări inexacte

Deși unele platforme AI pot genera automat surse și bibliografii, acestea nu sunt întotdeauna corecte. Linkurile pot fi greșite, inexistente sau formatate incorect, motiv pentru care toate referințele ar trebui verificate.

Cum recunoști imaginile generate de AI

Imaginile create cu inteligență artificială sunt din ce în ce mai realiste, însă detaliile rămân punctul lor slab.

Probleme la nivelul detaliilor

Mâinile, degetele, dinții, ochii sau textura pielii sunt printre cele mai dificile elemente pentru AI. Degetele în plus, expresiile faciale ciudate sau textura excesiv de netedă a pielii pot indica faptul că imaginea este artificială.

Elemente deformate

Fundalurile, bijuteriile, obiectele mici sau inscripțiile pot conține deformări subtile. Litere fără sens, umbre nefirești, obiecte care par contopite sau modele repetitive sunt alte indicii frecvente.

Verificarea originii imaginii

O căutare inversă a imaginii poate arăta unde a fost publicată pentru prima dată. Dacă aceasta circulă aproape exclusiv pe rețelele sociale și nu apare în surse de încredere, este recomandată prudență.

În cazul fotografiilor care pretind că surprind un eveniment real, informațiile ar trebui confirmate din publicații credibile sau din surse oficiale.

Verificarea metadatelor

Atunci când este posibil, merită analizate metadatele imaginii. Acestea pot conține informații despre programul folosit la realizarea fotografiei sau pot indica utilizarea unui generator AI.

Cum identifici videoclipurile generate de AI

Videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale au evoluat spectaculos, însă încă prezintă unele imperfecțiuni. Cele mai cunoscute exemple sunt așa-numitele „deepfake-uri”, în care chipul sau vocea unei persoane sunt imitate aproape perfect.

Mișcări nenaturale

Clipitul rar, expresiile faciale rigide, mișcările sacadate sau trecerile bruște între emoții pot reprezenta indicii că imaginile au fost generate artificial.

Iluminare și umbre nefirești

Schimbările inexplicabile de lumină, umbrele care nu respectă poziția sursei de iluminare sau obiectele care apar și dispar fără motiv sunt semnale de alarmă.

Sunetul nu se potrivește cu imaginea

Dacă mișcarea buzelor nu este sincronizată cu vocea sau acțiunea de pe ecran, este posibil ca videoclipul să fi fost modificat ori generat cu AI.

Zgomote de fundal nepotrivite

Sunetele ambientale pot trăda un videoclip fals. De exemplu, zgomote din natură suprapuse peste imagini dintr-un oraș aglomerat sau efecte sonore care nu corespund scenei pot indica o manipulare.

Verificarea informațiilor

Dacă videoclipul nu oferă informații despre sursă sau conține afirmații spectaculoase, acestea ar trebui verificate în publicații de încredere sau pe site-urile instituțiilor oficiale. Acest pas este util chiar și în cazul materialelor autentice.

Nu ignora primul semnal de alarmă

Există instrumente care încearcă să detecteze automat conținutul generat de inteligența artificială, însă nici acestea nu sunt infailibile. Rezultatele lor ar trebui întotdeauna comparate cu alte surse și metode de verificare.

În multe situații, primul indiciu este chiar impresia pe care ți-o lasă conținutul. Dacă un text, o fotografie sau un videoclip par neobișnuite, prea perfecte ori conțin detalii care nu se leagă între ele, merită să verifici informațiile înainte de a le considera autentice sau de a le distribui mai departe.