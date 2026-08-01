China construiește sate „antice” de la zero. Deși sunt false, milioane de turiști le vizitează anual: „Nu mă deranjează”

Gubei are canale, străzi pietruite, ceainării luminate de felinare și case cu țigle gri. Foto: Getty Images

China este mândră de istoria sa. Singura problemă este, însă, faptul că o mare parte din ea a fost pierdută din cauza incendiilor, războaielor, jafurilor și revoluțiilor. Acum, în toată țara, sate antice false au fost construite de la zero. De la palate strălucitoare la bulevarde maiestuoase, fiecare detaliu este atent conceput. Vița de vie este transplantată în vrac, iar dalele sunt sfărâmate mecanic. Rezultatul este o fuziune grandioasă, deși uneori bizară, de istorie dinastică, arhitectură și geografie, scrie CNN.

„Consumatorii moderni sunt din ce în ce mai dispuși să plătească pentru valoare emoțională, căutând o implicare mai profundă și un sens cultural prin experiențe captivante”, a spus Yang Jinsong, directorul Institutului Internațional din cadrul Academiei de Turism din China, pentru publicația de presă de stat People's Daily, în iunie.

Pentru mulți călători interni frustrați de o economie stagnantă, satele fanggu par a oferi evadarea perfectă. Odată ajunși acolo, pentru o medie de doar 15 dolari, se poate alege dintre sute de costume tradiționale gata confecționate, cunoscute sub numele de Hanfu.

Pentru încă 10 dolari, ei deblochează pachetul complet: machiaj, accesorii, fotografie profesională și editare post-producție. Țintind estetica clasică a fețelor palide și a buzelor roșii, aceste ședințe foto au devenit senzații virale pe populara platformă de socializare Xiaohongshu (RedNote).

Chiar și vizitatorii străini se alătură. „Chinamaxxing”, o mișcare alimentată de rețelele sociale care popularizează practicile și estetica chineză, a convins mulți tineri să-și planifice vacanțe în China. Dar ce sunt, de fapt, aceste orașe fanggu?

Gubei Water Town (Beijing)

Gubei are canale, străzi pietruite, ceainării luminate de felinare și case cu țigle gri. Situat la poalele secțiunii Simatai a Marelui Zid, este sanctuarul perfect după o drumeție. Aici, turiștii se pot plimba cu barca, unde sălcii seculare mărginesc malurile, fie prin piața centrală, unde plăci așchiate ies la iveală din viță de vie.

Gubei este descris ca un sat acvatic clasic din Jiangnan. Nu contează că satele acvatice din Jiangnan nu au existat niciodată în nord. Jiangnan înseamnă „la sud de râul Yangtze”, la aproximativ 1280 de kilometri distanță.

Gubei Water Town. Foto: Getty Images

Gubei nu este o relicvă antică, ci a fost construit în 2014 de o întreprindere susținută de stat. Această investiție de 600 de milioane de dolari a combinat două dintre cele mai îndrăgite atracții din China: Marele Zid din nord și orașele de pe apă din sud. Ceea ce era odată la două ore de zbor de Beijing este acum la două ore de mers cu mașina.

În ultimii ani, Gubei a cucerit inimile chinezilor, dar și pe cele ale turiștilor străini curioși. Platforme de călătorie precum Klook combină acum Marele Zid și orașul acvatic într-un tur de o zi, promițând o „evadare din agitația orașului cu o excursie într-un sat antic”. Începând cu iulie 2026, a primit peste 10.000 de rezervări și 2.200 de recenzii pe platformă, obținând un rating mediu de 4,9.

Gubei Water Town. Foto: Getty Images

Dacă vizitatorii vor să rămână peste noapte, întreprinderile de stat gestionează toate cazările din cadrul complexului, de la pensiuni modeste la stațiuni premium. Unele proprietăți cer până la 500 de dolari pe noapte. Dar după escaladarea Marele Zid Chinezesc, relaxarea într-o vilă luminată de felinare ar putea fi modalitatea perfectă de relaxare.

Pentru majoritatea turiștilor, lipsa istoriei din Gubei nu este un factor decisiv. Unii, însă, și-ar dori ca tururile să fie mai transparente.

Gubei Water Town. Foto: Getty Images

Minyada „Minnie” Chotichaicharin , o studentă thailandeză, a vizitat Gubei în aprilie. Turul ei de două ore a fost plin de meșteșuguri, tir cu arcul, izvoare termale și o plimbare clasică cu barca. Dar după ce a vizitat orașul, a aflat că Gubei nu era atât de vechi pe cât părea. Recunoaște că a simțit o dezamăgire.

„Nu mă deranjează că sunt reconstruite, dar e greu să nu te simți păcălit”, a spus ea.

Datang Everbright City (Xi'an)

În jurul anului 750 d.Hr., Xi'an era cel mai mare și mai cosmopolit oraș din lume. Fiind o poartă de acces pe Drumul Mătăsii, era plin de negustori din Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Astăzi, Xi'an este un oraș chinezesc fidel. De-a lungul străzii pietonale, turiștii pozează alături de statuile unor poeți celebri din dinastia Tang, în timp ce o brutărie de lux se mândrește cu un dragon făcut în întregime din baghete.

Însă acum, Xi'an, care a fost capitala Chinei timp de mai bine de un mileniu, și-a construit propriul „oraș care nu doarme niciodată”.

Datang Everbright City. Foto: Getty Images

Plin de pagode roșii, orașul Datang Everbright este o renaștere frenetică a Epocii de Aur a Dinastiei Tang. Având o vedere convenabilă asupra restricțiilor de circulație din China antică, strada pietonală de 2.100 de metri atrage anual aproape 75 de milioane de vizitatori. În timp ce unii sunt atrași de istorie, majoritatea sunt încântați de viața de noapte învăluită în lumini neon.

Cea mai nouă obsesie sunt nunțile „călătorind în timp”. Filmările maraton necesită trei seturi de costume: hanfu Tang roșu-rubin, qipao elegante din epoca republicană și rochii moderne albe în stil occidental. Videografii urmăresc cuplurile prin pavilioane luminate de felinare și mulțimi aglomerate, creând un montaj de romantism pe mai multe secole.

Datang Everbright City. Foto: Getty Images

Studioul de nunți Mr. Zhou, cu sediul în Xi'an, oferă pachete premium create special pentru aceste fantezii. Serviciul începe cu o consultație formală cu scenaristul, apoi o prezentare a regizorului, artiștilor de machiaj, stiliștilor, videografilor și a distribuției complete.

Pentru a emula o ceremonie de nuntă chinezească antică, actorii servesc ceai, sună din trompete și interpretează un dans al leului coregrafiat. Festivitățile culminează cu sosirea cuplului: mirele galopând pe un cal, iar mireasa mergând în vârful picioarelor printre artificii. Scena se întrerupe apoi, avansând rapid până când cuplul se „reunește” într-un alt secol, adesea ca îndrăgostiți în uniformă, într-o universitate modernă.

Datang Everbright City. Foto: Getty Images

„Călătoria în timp” este totuși costisitoare. Unii utilizatori Xiaohongshu recunosc că au fost disprețuiți de părinții lor pentru că au cheltuit un salariu întreg pe această ofertă. Dar pentru o generație de tineri căsătoriți crescuți cu drame de epocă chinezești, mulți cred că investiția merită.

Kashgar Old City (Xinjiang)

Întinzându-se de la deșerturile arzătoare ale bazinului Tarim până la vârfurile înzăpezite ale munților Tianshan, regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei a fost din punct de vedere istoric o răscruce de drumuri între comerț și cultură.

Xinjiang găzduiește mai multe minorități etnice musulmane din China, cea mai importantă fiind uigurii. În ultimii ani, acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenții în masă, care au vizat uigurii și alte minorități musulmane, au dominat relatările din mass-media internaționale despre regiune. Guvernul de la Beijing a negat orice abatere.

Kashgar Old City. Foto: Getty Images

În China, Xinjiang este văzut de mulți din afara regiunii ca un „Vest sălbatic”. Investitorii chinezi au valorificat moștenirea sa de pe Drumul Mătăsii, redenumind regiunea drept o „fereastră către lumea colorată”. Strategia funcționează.

În 2025, Xinjiang a înregistrat 323 de milioane de turiști, cu venituri totale de peste 53 de miliarde de dolari. Mulți călători se adună la Kashgar, o oază cu două milenii de istorie. Însă Orașul Vechi din Kashgar, acum atracția sa centrală, a fost demolat controversat și apoi reconstruit în urmă cu peste un deceniu.

Kashgar Old City. Foto: Getty Images

Deși aleile sale labirintice au rămas, Kashgarul este astăzi o replică igienizată și modernizată a ceea ce a fost odinioară centrul vieții culturale uigure. Popularitatea orașului este în creștere și în rândul tinerilor călători străini.

Kashgar Old City. Foto: Getty Images

Edward Zhou, un student din Washington, a considerat vizita drept „suprarealistă”. În ciuda fațadei de „parc tematic” a Orașului Vechi, el a spus că simte că Kashgar oferă o felie de istorie pe care el și mulți călători nu au putut să o găsească niciodată în altă parte.