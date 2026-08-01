Într-o vară toridă, o lume care se încălzește a ajuns să depindă de China ca să se răcorească

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cu incendii de vegetație care fac ravagii și temperaturi care ating maxime istorice în Europa, un produs fabricat în China n-a fost niciodată mai căutat: aparatele de aer condiționat, scrie CNN.

Europenii, care au adoptat aerul condiționat mai lent decât locuitorii altor părți ale lumii, stau la coadă în fața magazinelor și fac drumuri lungi cu mașina în speranța că vor pune mâna pe un aparat, în condițiile în care, în unele zone, temperaturile toride ale verii au depășit 38 de grade Celsius.

Marile branduri chinezești Midea, Gree și Haier raportează vânzări în creștere peste hotare, tocmai în momentul în care liderii unor țări precum Franța, Germania și Belgia amenință cu impunerea de taxe vamale asupra importurilor chinezești, despre care spun că le afectează propriile industrii.

Deși aerul condiționat reprezintă doar o mică parte din exporturile Chinei către UE, Beijingul a profitat de explozia vânzărilor pentru a demonstra că, de fapt, consumatorii europeni au nevoie de produse chinezești.

Un editorial publicat recent de agenția oficială de presă Xinhua critica factorii de decizie europeni pentru că ignoră nevoile consumatorilor, sub titlul: „Paradoxul aparatului de aer condiționat: Europa e prea fierbinte pentru taxe vamale împotriva Chinei”.

„Blocarea aparatelor de aer condiționat chinezești nu va rezolva problemele Europei – nu va face decât să le îngreuneze viața oamenilor obișnuiți”, scria autorul editorialului.

UE și China vor purta discuții în lunile următoare pentru a aborda dezechilibrul comercial record de aproape 360 de miliarde de euro (circa 406 miliarde de dolari), înregistrat anul trecut. Diferența s-a adâncit în ultimii ani, pe măsură ce China și-a intensificat exporturile, în special de mașini electrice și hibride, care amenință să le ia locul celor mai mari mărci auto ale Europei.

„Asta face negocierile comerciale extrem de dificile”, spune Cameron Johnson, expert în lanțuri de aprovizionare și partener senior la Tidalwave Solutions, o firmă de consultanță cu sediul la Shanghai. „Dacă ești guvern, nu le poți spune oamenilor: «Îmi pare rău, nu puteți avea aer condiționat pentru că nu vrem supracapacitate chinezească»”.

Prea cald pentru taxe vamale

Și alte părți ale lumii au ajuns să depindă de China în privința aerului condiționat. În SUA, unde așa-numitele „domuri de căldură” au dus la avertizări de caniculă extremă în regiunile din sud și din centru, brandurile chinezești dețin 50% din piață, potrivit companiei de cercetare de piață Euromonitor International. La nivel global, această cifră a ajuns anul trecut la 65%, arată firma.

Veronika Kandusova, manager global pentru electrocasnice de consum la Euromonitor International, se așteaptă ca acest procent să crească pe măsură ce temperaturile globale urcă. Brandurile chinezești au reușit să valorifice cererea ridicată din acest an, mai ales în Europa, datorită unor lanțuri de aprovizionare flexibile, capabile să dezvolte rapid produse noi, adaptate local.

Consumatorii europeni au rămas în urma restului lumii în adoptarea aerului condiționat, din cauza costurilor mari la energie, a taxelor scumpe de instalare și a restricțiilor privind montarea aparatelor pe clădirile vechi ale continentului. În trecut, verile nu au fost suficient de calde încât să merite tot acest efort pentru majoritatea locuințelor.

Criza climatică schimbă acum acest lucru.

Midea Group, unul dintre cei mai mari producători chinezești de electrocasnice, și-a conceput unitatea PortaSplitAC special pentru Europa, făcând-o portabilă, silențioasă și suficient de joasă încât să nu blocheze ferestrele europene. Modelul s-a vândut în peste 200.000 de unități anul acesta, o dublare față de anul precedent, potrivit companiei.

„Piețele europene de electrocasnice, dominate mult timp în mod implicit de Bosch, Electrolux, Miele și alte branduri occidentale consacrate, lasă acum să se deschidă breșe competitive pe care companiile chinezești sunt structural poziționate să le umple”, scria luna trecută firma de cercetare EqualOcean, într-o postare pe blog. „PortaSplit de la Midea este produsul care cristalizează această schimbare”.

Aceste avantaje se transferă și către multe alte industrii, ceea ce ar putea da Chinei o influență mai mare în comerțul global, spune Johnson, de la Tidalwave Solutions.

„Ăsta e doar începutul”, afirmă el. „Pe măsură ce inflația prinde rădăcini în Europa și în Statele Unite, oamenii nu mai vor să plătească mai mult pe produse. Și atunci ce faci? Ei bine, ești nevoit să iei niște produse chinezești”.

Jens Eskelund, președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China, spune că țările europene sunt mai degrabă concentrate pe anumite segmente strategice și pe politicile industriale ale Chinei decât pe blocarea importurilor chinezești în ansamblu.

„UE nu urmărește nici un echilibru complet – în sensul că fiecare euro de bunuri importate trebuie să corespundă unui euro de bunuri exportate – și nici să-și reducă dependența de China pentru electrocasnice mai larg disponibile”, a declarat el.

În căutarea unor piețe mai fierbinți

China are, la rândul ei, nevoie de piețe noi precum Europa. Confruntată cu un declin al pieței imobiliare și cu scăderea consumului intern, China și-a intensificat exporturile către alte țări pentru a-și susține creșterea economică încetinită. Țara a încheiat anul trecut cu un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari.

Chiar și cu exporturile în creștere, PIB-ul Chinei din trimestrul al doilea, potrivit datelor raportate, a fost cel mai slab din ultimii peste trei ani.

O bună parte din forța recentă a exporturilor Chinei este alimentată de produse de înaltă tehnologie precum bateriile, mașinile electrice și panourile solare. Acestea au devenit cunoscute drept „noile trei” categorii pentru creșterea exporturilor, în timp ce „vechile trei” – îmbrăcămintea, mobila și electrocasnicele – au pierdut din avânt.

Pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți, Europa oferă producătorilor chinezi de electrocasnice ocazia unei posibile renașteri.

Europa are cele mai scăzute rate de utilizare a aerului condiționat din lume, spune Denis Depoux, director general global la firma de consultanță Roland Berger, cu o medie de aproximativ 20%. Asta în comparație cu o rată de 90% în SUA, unde exporturile chinezești s-ar lovi, de asemenea, de taxe vamale.

„Europa e marele premiu”, afirmă el. „Dacă sunt un producător chinez de aparate de aer condiționat, Europa este o piață foarte atractivă. E o cerere în creștere, e nouă, e prosperă, marjele sunt mai mari”.

Potrivit presei chineze, unele regiuni precum provincia Shandong, în estul țării, au primit sprijin guvernamental pentru a stimula producția de aparate de răcire și alte electrocasnice în acest an.

Și producătorii de electrocasnice din Coreea și Japonia profită de cererea în plină expansiune din Europa. În paralel, profesorul de economie Chris Douglas, de la Universitatea din Michigan, susținea într-un editorial publicat luna aceasta că statul Michigan ar trebui să producă aparate de aer condiționat pentru Europa.

Totuși, caracterul sezonier al cererii de răcire va limita oportunitățile de piață, pe măsură ce temperaturile se vor mai domoli.

„Peste două luni, oamenii vor fi uitat că aveau nevoie de aer condiționat în timpul verii, dar el va reveni”, spune Depoux. „Este oare o oportunitate reală, sustenabilă? Nu sunt chiar atât de sigur”.

Un agent de aprovizionare din China îndemna deja comercianții să-și facă stocuri pentru anul viitor, într-un clip de promovare publicat pe WeChat, populara aplicație de mesagerie din China, intitulat: „Goana după aur a aerului condiționat în Europa! Fă bani din caniculă”.

„Asigură-ți poziția pe piață înainte să înceapă nebunia din 2027”, spunea ea, învârtindu-se și arătând spre o cameră plină de ventilatoare portabile și aparate de răcire.