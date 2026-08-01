Rețeta unui elixir străvechi, posibil „strămoș” al Coca-Cola, a fost descoperită într-o mănăstire mănăstire din Italia

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În arhiva istoricei Farmacii San Marco din Florența a fost găsită rețeta unui „Elixir vinoso ricostituente” (elixir tonic pe bază de vin), care folosește aceleași ingrediente ca „French Wine Cola”, precursorul medicinal al Coca-Cola de astăzi scrie Euronews.

În arhivele istoricei Farmacii San Marco din Florența a fost descoperită o foaie de hârtie de la mijlocul secolului al XIX-lea, care conținea rețeta unui „Elixir vinoso ricostituente”, descris ca o băutură capabilă să alunge oboseala și slăbiciunea fizică și psihică provocate de vârstă sau de efort.

Cel care a găsit rețeta este părintele Manuel Russo, rectorul mănăstirii San Marco.

„Am dat peste vechea reclamă a acestui elixir în timp ce consultam arhiva noastră. Am început să sap mai adânc în documentele păstrate în mănăstire și am descoperit că era unul dintre cele mai căutate produse din farmacia călugărilor”, a declarat el pentru săptămânalul Toscana Oggi.

Compoziția și istoria rețetei

Cel mai surprinzător este compoziția tonicului: treizeci de grame de nucă de kola și zece grame de frunze de coca boliviană, puse la infuzat într-un litru de amestec alcoolic. Este exact aceeași combinație care stă la baza compusului medicinal pe care, în 1886, farmacistul american John Stith Pemberton se crede că l-a folosit pentru a crea „French Wine Coca”, strămoșul Coca-Cola de astăzi.

Singura diferență constă în absența alcoolului – din cauza Prohibiției în vigoare atunci în America –, pe care farmacistul l-a compensat cu apă carbogazoasă și sirop.

Părintele Manuel Russo a povestit pentru Toscana Oggi că rețeta datează din secolul al XVIII-lea, dar că a cunoscut cea mai largă răspândire între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Potrivit săptămânalului, în perioada în care Florența a fost capitala Italiei, între 1865 și 1871, nu era ceva neobișnuit ca funcționarii și lucrătorii de birou să se oprească la mănăstirea San Marco în pauze, pentru a sorbi din acest tonic.

În opinia rectorului, această istorie – dovedită de foaia cu rețeta, de câteva etichete originale și de câteva sticle goale – scoate în evidență tradiția farmaceutică avansată a călugărilor dominicani.

Cât despre vreo legătură între compoziția elixirului florentin și cea a medicamentului american, nu există absolut nicio dovadă. Rămân doar o sugestie și o serie de coincidențe care stârnesc curiozitatea în privința istoriei uneia dintre cele mai faimoase băuturi din lume.

Misterul originilor Coca-Cola

Florența nu este singurul oraș care ascunde o rețetă asemănătoare cu cea a băuturii americane.

În Aielo de Malferit, un orășel din Comunitatea Valenciană a Spaniei, se producea tot în secolul al XIX-lea un sirop foarte asemănător, numit „Nuez de Cola Coca”, care se fabrică și astăzi.

Inițial se numea „Anís Celestial” și era produs de Fabrica de Lichioruri din Aielo, fondată în 1880 de trei prieteni: Bautista Aparici, Ricardo Sanz și Enrique Ortiz.

Cu lichiorurile lor, proprietarii au câștigat numeroase premii și au participat la evenimente internaționale, printre care Expoziția Universală de la Paris din 1889 și un concurs de băuturi organizat la Philadelphia în 1885 – cu doar un an înainte de nașterea oficială a Coca-Cola.

„Aparici călătorea des în Statele Unite pentru a deschide noi piețe. În anii aceia, o boală ne-a distrus viile, iar el a adus înapoi o viță mai rezistentă, cea americană, pe care o folosim și astăzi. În schimb, a lăsat acolo sticle de Nuez de Cola Coca”, povestește pentru BBC Juan Juan Micó, actualul proprietar al fabricii.

Nu există alte dovezi ale unor legături între Aparici și America. Cert este că, în anul următor, farmacistul John Stith Pemberton a creat „French Wine Coca”, care avea să primească mai târziu numele de Coca-Cola și să cunoască un succes extraordinar, mai întâi în Statele Unite, apoi în întreaga lume.

Între timp, fabrica de lichioruri din Aielo a trecut din mână în mână și, după ce a fost rechiziționată în timpul Războiului Civil Spaniol, în 1953 a intersectat din nou drumul multinaționalei americane. Când Coca-Cola a ajuns în Spania, și-a dat seama că exista o băutură similară care îi stânjenea expansiunea și a cumpărat brevetul.

Nuez de Cola Coca continuă să fie produsă în versiunea sa alcoolică, iar în Aielo de Malferit persistă întrebarea: dacă, de fapt, Coca-Cola s-a născut într-un orășel din provincia Valencia?