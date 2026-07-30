Misiunea NASA de salvare a telescopului Swift e în pericol. Nava trimisă să îi ridice orbita a început să se rotească necontrolat

„A fost o situație foarte serioasă”, a declarat Ghonhee Lee, directorul executiv al Katalyst Space Technologies. Foto: Getty Images

O navă spațială care se grăbea să salveze un telescop spațial NASA aflat în coborâre are acum nevoie, la rândul ei, să fie salvată. Sâmbătă după-amiază, nava spațială de salvare, care se afla la câțiva kilometri de Observatorul Neil Gehrels Swift al NASA, a început în mod neașteptat să se rotească necontrolat, punând misiunea în pericol, porivit NYT.

„A fost o situație foarte serioasă”, a declarat Ghonhee Lee, directorul executiv al Katalyst Space Technologies, mica firmă din Flagstaff, Arizona, care a construit nava spațială de dimensiunea unui frigider, numită Link.

Inginerii încearcă să încetinească rotația navei Link, care efectua o rotație completă la fiecare 40 de secunde. În ciuda stării sale degradate, nava ar trebui totuși să-și poată îndeplini obiectivul de a împinge Swift pe o orbită mai înaltă, a spus Lee.

Observatorul Swift, lansat în 2004, urmărește exploziile de raze gamma — flashuri strălucitoare de lumină de mare energie provenite de la unele dintre cele mai violente explozii din univers. Swift a depășit cu mult durata de viață planificată, iar proiectanții observatorului nu au anticipat niciodată că va fi nevoie de o ridicare a orbitei sale.

Vârful ciclului solar de 11 ani al petelor solare, atins la sfârșitul lui 2024, s-a dovedit a fi mai puternic decât se anticipase. Un Soare mai activ produce mai multe erupții solare care încălzesc atmosfera superioară a Pământului, determinând-o să se extindă și să mărească rezistența aerodinamică exercitată asupra sateliților.

NASA cere soluții de la companii

Dintr-odată, NASA și-a dat seama că ar putea pierde în curând Swift. Agenția spațială a solicitat rapid propuneri de la companii despre care credea că ar putea găsi soluții rapide și ieftine. Katalyst a câștigat contractul și a construit Link în nouă luni.

Oficialii NASA avertizaseră că misiunea de salvare a lui Swift este una cu risc ridicat, dar și cu potențial de câștig mare. Din cauza termenului foarte scurt, aceasta nu a trecut prin anii de testare și verificare pe care îi parcurg în mod obișnuit misiunile NASA.

„Există în continuare variante pentru a realiza o ridicare a orbitei și colaborăm foarte strâns cu Katalyst pentru a analiza abordări revizuite”, a declarat miercuri Shawn Domagal-Goldman, directorul diviziei de astrofizică a NASA, într-o declarație furnizată de agenție. „Știam că încercarea de a realiza această misiune de ridicare a orbitei într-un interval fără precedent de scurt va fi foarte dificilă. Dar știam și că merită să încercăm.”

Lee a spus că apropierea lui Link de Swift ar urma acum, probabil, să fie amânată cu câteva săptămâni, până la sfârșitul lunii august. Mai întâi, Link va efectua observații atente ale lui Swift înainte de a încerca să-l captureze.

În ciuda incidentului de sâmbătă, ar trebui să mai existe suficient timp pentru salvarea lui Swift, înainte ca frecarea aerului să tragă observatorul de 1,6 tone în jos, până la distrugere. Swift se află în prezent la puțin peste 320 de kilometri deasupra suprafeței Pământului și coboară cu aproximativ 2,4 kilometri pe săptămână, a spus Lee, deși ritmul coborârii va accelera pe măsură ce observatorul va întâlni straturi mai dense ale atmosferei.

Dacă orbita lui Swift ar coborî până la aproximativ 300 de kilometri, o misiune de salvare ar deveni mai dificil de realizat.

Misiunea Link evoluase bine de la lansarea sa, pe 3 iulie. Sâmbătă, centrul de operațiuni al Katalyst din Broomfield, Colorado, a pierdut contactul cu nava spațială. Acest lucru era de așteptat. Fiind o misiune cu costuri reduse — 30 de milioane de dolari — Katalyst nu dispunea de resursele necesare pentru comunicații permanente cu nava spațială.

Dar astfel de întreruperi durează de obicei între 30 și 60 de minute, deși pauzele de trei-patru ore nu sunt neobișnuite, a spus Lee. De această dată, tăcerea a durat o zi. Câteva fragmente de date care au început să sosească au arătat că Link se rotea. „A fost o schimbare bruscă pentru echipă”, a spus Lee.

Investigațiile au arătat că problemele lui Link depășeau rotația necontrolată. Două dintre cele trei roți de reacție ale navei — discuri rotative folosite pentru orientarea acesteia — nu funcționau, iar propulsoarele sistemului de control al orientării, care elimină jeturi de gaz, funcționau inconsistent.

Ce soluții au cercetătorii

În timpul întreruperii comunicațiilor, sistemul electric al navei spațiale s-a repornit, ceea ce probabil a provocat cel puțin o parte dintre probleme. „Oprirea roților de reacție într-un mod necontrolat este, practic, ca și cum ai scoate ștecherul din priză”, a spus Lee. „Nu acesta este modul în care sunt proiectate să funcționeze.”

Alte vești au fost mai încurajatoare. Sistemul principal de propulsie, care folosește câmpuri electrice pentru a accelera atomi de xenon încărcați, funcționează fără probleme. Aceste propulsoare electrice pot fi rotite și sunt acum orientate într-o direcție care să încetinească rotația lui Link.

Și alte sisteme, inclusiv radiourile de comunicații și cele trei brațe robotice care urmează să-l captureze pe Swift, par să nu fi fost avariate.

Inginerii Katalyst și NASA încă nu știu ce s-a întâmplat în timpul întreruperii comunicațiilor. În câteva zile, pe măsură ce rotația încetinește, un canal de comunicații de mare viteză va transmite date de la Link, detaliind ce s-a întâmplat la bordul navei spațiale în orele în care comunicațiile au fost întrerupte.

„Nu am identificat cauza principală a rotației inițiale”, a spus Lee. „Și, ca să fiu sincer, în acest moment nu am o ipoteză solidă, înainte să analizăm cu adevărat datele.”

Inginerii Katalyst speră să poată repune în funcțiune roțile de reacție și propulsoarele cu gaz care nu mai funcționează, însă, dacă nu reușesc, sistemul de propulsie electrică le poate înlocui, a spus Lee. „Tocmai de aceea suntem atât de încrezători că misiunea nu s-a încheiat și că nu renunțăm.”