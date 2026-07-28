Apple a devenit prima companie din lume evaluată la 5 trilioane de dolari

Apple a fost în urma concurenților săi cu trilioane de dolari pe piață anul trecut. FOTO: Hepta

Apple a atins marți pentru scurt timp o capitalizare de piață de 5 trilioane de dolari pentru prima dată, la o zi după ce a depășit Nvidia și a devenit cea mai valoroasă companie listată la bursă, cnbc.com.

Acțiunile producătorului de iPhone, care își raportează rezultatele trimestriale joi, au crescut cu 25% în acest an, depășind concurenții săi cu mega-capitalizare. Acțiunea a atins un maxim de 342,89 dolari marți, înainte de a scădea ușor.

În timp ce alte companii tehnologice - Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft - investesc împreună sute de miliarde de dolari în cheltuieli de capital în acest an pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, Apple și-a menținut cheltuielile de capital la un nivel scăzut și utilizează infrastructura cloud și tehnologia AI de la Google.

Apple a fost în urma concurenților săi cu trilioane de dolari pe piață anul trecut, deoarece investitorii s-au temut că firma rata boom-ul AI prin menținerea investițiilor sub control și amânarea lansării mult așteptate a unui Siri actualizat, care va fi lansat în această toamnă, alături de noul hardware iPhone. Însă, în ultima vreme, situația s-a schimbat din cauza îngrijorărilor că investitorii agresivi în tehnologie acumulează datorii uriașe și au un flux de numerar negativ, fără o cale clară către randamente substanțiale.

Dezbaterea privind viitorul inteligenței artificiale este înrădăcinată în lupta dintre Apple și producătorul de cipuri Nvidia pentru supremația în capitalizarea de piață. Nvidia, ale cărei unități de procesare grafică alimentează majoritatea modelelor mari de inteligență artificială, a devenit prima companie care a atins pragul de 5 trilioane de dolari în octombrie, dar acțiunile au fost relativ în urmă în acest an, câștigând doar 6%.

Între timp, acțiunile Apple au crescut, în ciuda creșterilor de prețuri la dispozitive rezultate din deficitul global de memorie.

Marți, Apple a anunțat Upgrade, un nou program care va permite clienților din SUA să închirieze iPhone-uri și alte produse, în loc să le cumpere direct. Luna trecută, compania a majorat prețurile la MacBook-uri și iPad-uri, prima sa mișcare formală de a transfera costurile mai mari de memorie și stocare către consumatori, după ce CEO-ul Tim Cook a declarat că creșterile au devenit inevitabile.

Conferința de joi privind rezultatele financiare va fi ultima pentru Cook în calitate de CEO, John Ternus urmând să preia funcția pe 1 septembrie.