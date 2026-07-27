Soția lui Dmitri Peskov, patinatoarea Tatiana Navka, cere de la UE 2 milioane de euro despăgubiri

Tatiana Navka, soția lui Dmitri Peskov. Foto: Hepta

Campioana olimpică la patinaj artistic și soția secretarului de presă de la Kremlin, Dmitri Peskov, Tatiana Navka, a cerut Uniunii Europene ridicarea sancțiunilor împotriva sa și plata a peste 2 milioane de euro drept despăgubiri, scrie Moscow Times.

Plângerea patinatoarei ruse a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE. Sancțiunile împotriva Navkăi au fost impuse după izbucnirea războiului în Ucraina, în 2022, din cauza asocierii sale cu „o persoană care susține acțiuni care amenință integritatea teritorială a Ucrainei”. Motivul sancțiunilor a fost și acela că, potrivit UE, Navka deținea în coproprietate companii și proprietăți în Crimeea anexată.

În procesul său, patinatoarea artistică susține că Consiliul UE nu a avut suficiente motive pentru a o include pe lista neagră. Documentul subliniază, de asemenea, că restricțiile îi încalcă dreptul la demnitatea umană, precum și dreptul la respectarea vieții de familie a sa și a copiilor săi. Navka a cerut despăgubiri pentru daune materiale de aproape 135.000 de euro și peste 1,9 milioane de euro pentru daune morale.

Procesul intentat de Navka a fost depus la Curtea de Justiție a UE, alături de pretenții similare din partea miliardarului Roman Trotsenko și a cântăreței Polina Gagarina, la sfârșitul lunii mai. O femeie pe nume Ignatova, despre care se crede că este soția sau fiica vitregă a directorului general al Rostec, Sergei Chemezov, a contestat și ea sancțiunile. Ambele au fost supuse sancțiunilor UE din 2022 și dețin active semnificative. Conform celei mai recente declarații de avere disponibile, venitul anual al soției lui Chemezov era de aproximativ 24 de milioane de dolari. Fiica sa vitregă, Anastasia Ignatova, deține active de sute de milioane de dolari prin intermediul unor entități offshore, inclusiv iahtul Valerie, de 85 de metri, evaluat la aproximativ 140 de milioane de dolari.

Peskov și Navka s-au cunoscut în 2010, iar în 2014 au avut o fiică, Nadejda. În 2015, cuplul s-a căsătorit la un hotel de elită din Soci. Revista Forbes i-a numit pe Peskov și Navka una dintre cele mai bogate familii din Kremlin și din Casa Albă. Cheltuielile familiei au fost în mod repetat analizate de Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi. Peskov a atribuit achizițiile imobiliare costisitoare și cheltuielile de vacanță veniturilor mari ale Navkăi.