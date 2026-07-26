Din 1946, epava unei nave încărcate cu bombe zace pe fundul Canalului Mânecii. O explozie accidentală a provocat un cutremur

Din 1946, epava unei nave încărcate cu bombe zace pe fundul Canalului Mânecii. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Povestea unei nave care s-a scufundat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial continuă să fie în centrul atenţiei din cauza pericolului pe care îl reprezintă. Încărcată cu bombe şi muniţie, epava se află și astăzi pe fundul Canalului Mânecii. În urmă cu aproape 60 de ani, o încercare de recuperare a epavei a declanșat accidental explozia unei părți din încărcătura de la bord, provocând o deflagrație echivalentă cu un cutremur de magnitudine 4,5, relatează Daily Galaxy. Explozia violentă a zguduit mai multe zone și a modificat definitiv relieful submarin.

Construită în SUA în 1943, SS Kielce era o navă de marfă care naviga sub pavilion polonez în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aceasta s-a ciocnit cu vaporul Lombardy în noaptea de 5 spre 6 martie 1946 şi s-a scufundat în largul orașului Folkestone, în timp ce transporta bombe și muniție, potrivit sursei citate.

Echipajul de pe nava SS Kielce a reușit să se salveze, însă explozibilii rămași în interiorul epavei au transformat, ulterior, la 21 de ani după incident, o operațiune de degajare într-o explozie submarină de proporții.

Pe 22 iulie 1967, echipele de salvare au folosit o încărcătură explozivă pentru a străpunge tabla deformată a navei. Cea de-a treia detonare a declanșat explozia unei părți din muniția aflată la bord, avariind clădiri din Folkestone și producând unde de șoc detectate de stații seismice din Europa și America de Nord, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Daily Galaxy.

Cel puțin 25 de observatoare seismice au înregistrat explozia, inclusiv stații aflate la aproape 8.000 de kilometri de Folkestone. Specialiștii au estimat că deflagrația a avut o magnitudine de aproximativ 4,5, folosind metode similare celor utilizate pentru măsurarea cutremurelor. Această valoare reflectă energia seismică înregistrată și nu cantitatea totală de muniție aflată la bordul navei.

Raportul oficial al investigaţiei care s-a făcut a comparat dimensiunile craterului cu date obținute în urma testelor privind exploziile subacvatice și a concluzionat că acestea corespund unei explozii echivalente cu aproximativ 2.000 de tone de TNT. Totuși, autorii raportului subliniază că acest lucru nu înseamnă că o cantitate atât de mare de muniție a explodat efectiv.

În urma acestui incident, nicio persoană nu a fost rănităt, însă explozia a împrăștiat resturile epavei și a lăsat un crater cu o lungime de 47 de metri, o lățime de 20 de metri și o adâncime de 6 metri. Marginile craterului se ridicau cu câțiva metri deasupra nivelului obișnuit al fundului mării. În momentul exploziei, epava se afla pe un strat de mâl, la o adâncime de aproximativ 27 de metri.

Episodul care s-a petrecut în urmă cu aproape 60 de ani rămâne un studiu de caz util privind riscurile pe care le prezintă muniția neexplodată din mediul subacvatic.

Evaluarea epavelor care conțin muniție veche poate deveni tot mai dificilă pe măsură ce structurile metalice se corodează, resturile își schimbă poziția, iar materialele explozive ajung să fie acoperite de sedimente. În același timp, orice intervenție asupra epavei pentru a stabili ce muniție se mai află la bord poate genera noi pericole.

Construită în Statele Unite în 1943, sub numele de Edgar Wakeman, SS Kielce era un cargou cu aburi de tip N3, propulsat cu păcură. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, nava a fost transferată guvernului polonez aflat în exil și a participat la convoaie în Atlantic și de-a lungul coastelor britanice, înainte de a fi folosită în transporturi comerciale după război. Numele navei provine de la orașul polonez Kielce.