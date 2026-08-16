Regele Charles și Prințul William sunt obligați cheltuiască 10 milioane de lire pentru renovarea locuințelor pe care le închiriază

Locuințele de pe cele trei mari domenii regale sunt mult mai slab izolate și mai scump de încălzit decât media. Foto: Getty Images

Regele Charles și Prințul William ar putea fi forțați să cheltuiască până la 10 milioane de lire (aproximativ 11,6 milioane de euro) ca să renoveze sute de locuințe de închiriat de pe domeniile lor private, astfel încât acestea să respecte noile norme de eficiență energetică anunțate de guvernul de la Londra, relatează The Guardian.

Guvernul a anunțat că proprietarii vor fi obligați să se asigure că proprietățile lor obțin, până în 2030, calificativul C sau mai bun pe certificatul de performanță energetică (CPE). În prezent, calificativul cerut de lege este E.

CPE e un document care atestă cât de eficiente din punct de vedere energetic sunt proprietățile. Acest certificat a fost introdus în anul 2007 pe fondul îngrijorărilor privind emisiile de carbon. CPE ajută la estimarea facturilor la energie, dar și a impactului pe care proprietatea în cauză îl are asupra mediului. Cele mai eficiente primesc ratingul A, iar cele care irosesc cea mai multă energie primesc calificativul G.

O anchetă The Guardian a scos la iveală că aproape 9 din 10 locuințe aflate pe domeniile ducatelor Cornwall și Lancaster și de pe domeniul Sandringham au calificative CPE de D în jos.

Atât Charles, cât și William, au fost lăudați pentru implicarea lor în problemele de mediu. Ei riscă să fie aspru criticați dacă proprietățile lor nu îndeplinesc normele guvernamentale, mai ales că prețul energiei este în creștere, iar criza climatică se intensifică.

Regele riscă amenzi dacă nu face renovările

Calculele The Guardian arată că ei ar trebui să investească până la 10.000 de lire sterline în fiecare proprietate pe care o dețin pentru a atinge noul standard. Iar dacă continuă să închirieze proprietățile fără să facă renovările necesare riscă să fie amendați cu 30.000 de lire sterline pentru fiecare locuință în care energia este irosită.

„Fiecare om merită să locuiască într-o casă călduroasă și confortabilă. Planurile noastre ca locuințele private închiriate să atingă nivelul EPC C până în 2030 ar putea scoate până la jumătate de milion de gospodării din sărăcia energetică până în 2030, reducând facturile și oferind familiilor din întreaga țară spațiul de care au nevoie pentru a respira”, a transmis un purtător de cuvânt al Guvernului de la Londra.

La nivel național, peste jumătate dintre toate proprietățile închiriate au în acest moment un calificativ mai mic decât C. The Guardian a descoperit că locuințele de pe cele trei mari domenii regale sunt mult mai slab izolate și mai scump de încălzit decât media.

Regele a moștenit domeniul Sandringham și Ducatul de Lancaster de la mama lui, Regina Elisabeta a II-a, după moartea ei în 2022. Nu a plătit o taxă de moștenire pe niciuna dintre aceste domenii pentru că activele transferate de la monarh la altul sunt exceptate.

Ducatul de Lancaster a fost înființat în 1265 pentru a servi drept sursă privată de venit pentru monarh și profiturile sale au atins un record în timpul Reginei Elisabeta a II-a.

Domeniul se întinde pe aproximativ 18.000 de hectare din nord-vestul Angliei până în anumite zone din Londra.

Veniturile generate de Sandringham, cumpărat de regina Victoria în 1862 și întins pe aproximativ 8.000 de hectare în zona rurală din Norfolk, nu au fost făcute publice.

Când Charles a devenit rege după moartea mamei lui, el i-a transferat Ducatul de Cornwall lui William. Fondat în 1337 pentru genera bani pentru moștenitorii pe linie masculină la tron, a devenit, de asemenea, mult mai profitabil în ultimii ani. Se întinde pe aproximativ 55.000 de hectare și este concentrat în principal în sud-vestul Angliei.

Sute de locuințe nu îndeplinesc cerințele guvernamentale

The Guardian a analizat peste 700 de certificate EPC pentru proprietăți rezidențiale de pe cele trei domenii și a constatat că 630 nu ar îndeplini cerințele propuse de guvern.

Analiza a arătat că 99% dintre proprietățile închiriate de pe domeniul Sandringham aveau calificativ EPC D sau mai slab. Procentul era de peste 90% în cazul Ducatului Lancaster și de aproximativ 80% în cazul Ducatului Cornwall.

În această săptămână, The Guardian a dezvăluit că peste 100 de proprietăți rezidențiale de pe domeniile regale au calificative EPC F sau G.

Unele beneficiază de scutiri de la reglementările privind standardele minime de eficiență energetică, în timp ce altele nu intră sub incidența regulilor deoarece sunt ferme sau pentru că contractele de închiriere datează dinaintea reglementărilor actuale. Nu este clar dacă aceste excepții vor rămâne valabile după modificarea regulilor.

Investigația a exclus proprietățile care par să fi fost transformate în spații de cazare pentru turiști sau cele care au titluri de proprietate separate, deoarece nu este clar cum li se vor aplica noile reguli.

Nici numărul exact al proprietăților rezidențiale de pe cele trei domenii nu este cunoscut, deoarece acestea nu publică liste cu terenurile și proprietățile pe care le dețin, deși se estimează că numărul lor depășește 1.200.

În trecut, consilierii celor două ducate au făcut eforturi considerabile pentru a ascunde detalii despre portofoliile lor imobiliare, refuzând să furnizeze informațiile chiar și Parlamentului.

Însă, dacă acest eșantion, care reprezintă mai mult de jumătate dintre proprietăți, este reprezentativ, atunci peste 1.000 de proprietăți ar putea încălca noile reguli și ar necesita lucrări de modernizare pentru a putea fi închiriate.

Costurile renovărilor ar putea depăși 10 milioane de lire sterline. Ducatele le aduc lui Charles și lui William aproximativ 50 de milioane de lire sterline pe an. Acestea sunt scutite de majoritatea taxelor comerciale, ceea ce le permite să își maximizeze profiturile.

Detaliile privind modul în care proprietarii vor trebui să își modernizeze proprietățile, astfel încât acestea să treacă de la nivelul minim E la C începând din 2030, nu au fost încă publicate de guvern.