Regele Charles angajează un specialist pentru Instagram, cu contract de muncă permanent. Salariul și beneficiile oferite

Regele Charles angajează un specialist pentru Instagram FOTO: Getty Images

Familia Regală britanică vrea să își consolideze prezența în mediul online și caută un specialist care să realizeze conținut video și foto la standarde profesionale.

Familia Regală britanică caută o persoană cu experiență în producția video, căreia îi oferă șansa să lucreze la Palatul Buckingham. Instituția a lansat o ofertă de angajare pentru un videograf care va face parte din echipa ce îi însoțește pe membrii activi ai Casei Regale la evenimentele oficiale din țară și din străinătate, potrivit anunțului de angajare postat pe The Royal Household.

Inițiativa face parte din strategia regelui Charles de a consolida prezența monarhiei britanice pe platformele digitale. Contul oficial @theroyalfamily de pe Instagram, care publică zilnic imagini și informații despre activitatea suveranului și a celorlalți membri ai Familiei Regale, este urmărit în prezent de peste 13,2 milioane de persoane, fiind cel mai popular cont al unei monarhii europene.

Ce presupune postul

Persoana selectată va avea responsabilitatea de a planifica, filma, edita și publica materiale video și fotografii de la vizitele oficiale, angajamentele publice și inițiativele la care participă membrii familiei Windsor, atât în Regatul Unit, cât și peste hotare. În atribuțiile sale vor intra și documentarea vizitelor altor familii regale sau ale unor lideri politici.

Angajatorul caută un profesionist cu experiență în utilizarea echipamentelor video de înaltă performanță, inclusiv a camerelor DSLR, dar și cu un simț creativ capabil să producă materiale originale, adaptate cerințelor actuale ale rețelelor sociale.

Salariu și beneficii

Postul este unul permanent, cu normă întreagă, de 37,5 ore pe săptămână, în cadrul Private Secretary's Office al Palatului Buckingham.

Salariul anual este de 52.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 60.000 de euro. Pe lângă remunerație, candidatul selectat va avea și beneficii, între care menționează:

contribuție de 15% la fondul de pensii;

20% reducere în magazinele Royal Collection Trust;

prânz gratuit în timpul programului de lucru;

25 de zile de concediu anual, care pot ajunge la 30 de zile, în funcție de vechime, la care se adaugă sărbătorile legale.

Prin această recrutare, Palatul Buckingham își propune să producă un conținut vizual mai dinamic și mai profesionist, adaptat publicului din mediul digital și audienței globale care urmărește activitatea Familiei Regale britanice.