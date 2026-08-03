Câți români au drept de vot și se pot prezenta la urne în caz de anticipate. AEP a anunțat noile cifre. Surpriza față de luna iunie

1 minut de citit Publicat la 13:43 03 Aug 2026 Modificat la 13:44 03 Aug 2026

Numărul alegătorilor din Registrul Electoral a crescut în iulie față de iunie. Foto: Hepta

Numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2026 este de 19.031.458, a anunțat, luni, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Față de sfârșitul lunii iunie, sunt înscriși cu 3.725 mai mulți alegători.

Potrivit instituției citate, din totalul alegătorilor români înscriși în Registrul electoral, 17.979.417 au domiciliul sau reședința în țară.

Alți 1.052.041 au domiciliul în afara granițelor și sunt posesori de pașaport CRDS (pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate).

AEP menționează că în luna iulie au fost radiate din Registrul electoral 18.607 persoane ca urmare a decesului și 242 persoane ca urmare a faptului că li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

De asemenea, 64 de persoane și-au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Cine are voie să opereze modificări în Registrul Electoral

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 22.510, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare.

Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral în ceea ce-i privește pe cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de primari, prin dispoziție, conform legii, menționează AEP.