Scufundarea celor patru barje, o operaţiune contracronometru la Cernavodă. Apele Române anunţă riscurile

Scufundarea celor patru barje, o operaţiune contracronometru la Cernavodă. Sursa foto: Facebook/Apele Române

Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române, Ana Maria Agiu, a dezvăluit luni după-amiaza, la Antena 3 CNN, care sunt riscurile operaţiunii de scufundare a celor patru barje încărcate cu nisip pe braţul Bala al Dunării. Potrivit declaraţiilor sale, misiunea contracronometru este extrem de complexă, amplasamentele s-au stabilit deja şi, în prezent, se face o expertiză pentru a stabili metoda optimă de scufundare a celor patru barje. "Vorbim despre o cursă contracronometru, vorbim despre 24 -36 de ore în care această operaţiune trebuie să aibă loc", a precizat Ana Maria Agiu, care a subliniat că este important să se monitorizeze turbiditatea apei în zonă. "O turbiditate prea ridicată a apei, din nou, va pune probleme în funcţionarea reactorului 2, ceea ce nu ne dorim", a explicat aceasta.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunţat azi că nivelul fluviului Dunărea ar putea să scadă cu 16 cm până vineri, 7 august. Tot astăzi, s-a reuşit dislocarea stâncii Pârjoaia cu 180 de kilograme de explozibil. La scurt timp după ce s-au încheiat operațiunile de detonare controlată a stâncii Pârjoaia, din zona brațului Bala, pentru a devia un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și Centrala Nucleară de la Cernavodă, a fost începută o nouă misiune contracronometru pentru menţinerea în funcţiune a reactorului 2.

Este vorba despre scufundarea a patru barje încărcate cu nisip pe Braţul Bala al Dunării, însă, misiunea este una complexă şi implică riscuri. Dacă această operaţiune va fi o reuşită, atunci se va obţine creşterea nivelului cu 10 - 12 cm, astfel încât să nu fie nevoie să se oprească total Centrala de la Cernavodă; adică şi reactorul 2.

Întrebată de Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Newsroom" de la Antena 3 CNN, cât de riscantă este această scufundare, purtătoarea de cuvânt de la Apele Române a răspuns:

"Într-adevăr, această operaţiune este extrem de complexă, pentru că presupune, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, a patru barje, care vor fi încărcate – două urmează să fie încărcate la faţa locului, două urmează să vină încărcate –, amplasamentele s-au stabilit deja. În acest moment se efectuează o expertiză a specialiştilor de la Universitatea «Dunărea de Jos» şi Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ Galați), care să stabilească modalitatea exactă de scufundare a celor patru barje, probabil că se va face o scufundare pe rând a fiecăreia dintre acestea şi se va observa impactul pe care îl va avea această scufundare. Scopul este de a dirija o parte din debite către Cernavodă".

Ulterior, aceasta a mai făcut următoarele precizări: "În acest moment, aşa cum aţi anunţat şi dumneavoastră, vorbim, în zona Cernavodă, de o scădere cu doi centimetri pe zi a nivelului Dunării. Astăzi, avem la Cernavodă un nivel de minus 218 cm, care va ajunge, conform prognozei INHGA, adică a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a a Apelor, fără această intervenţie pe care o facem în acest moment, la minus 233 cm, ceea ce înseamnă că până în data de 9 august, vom avea o scădere de 15 cm.

Scopul acestor intervenţii este exact acesta: pe de-o parte, de a prelua o parte din debitul care se duce spre Dunărea veche, aveam acolo un debit de 1.200 mc/s, spre deosebire de zona Cernavodă, unde avem 200 mc/s şi a-l dirija către zona Cernavodă. Aceasta, ne dorim, ca şi ţintă a operaţiunilor la care asistăm astăzi de a creşte nivelul apei în zona Cernavodă cu 10 - 12 cm, astfel încât să fie un nivel suficient pentru menţinerea reactorului 2 în funcţiune".

Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române, despre riscurile scufundării celor 4 barje cu nisip

"Riscurile sunt legate de modul în care se va reuşi această scufundare şi, în al doilea rând, luăm în calcul – ca şi efect secundar, de asta atenţia este sportită – de creşterea turbidiăţii apei, care de asemenea, nu este favorabilă pentru zona Cernavodă, pentru că o turbiditate prea ridicată a apei, din nou, va pune probleme în funcţionarea reactorului 2, ceea ce nu ne dorim. Deci, este foarte important să monitorizăm şi această turbiditate, astfel încât eficienţa acţiunii să fie 100%, cea pe care o prognozăm.

Vorbim despre o cursă contracronometru, vorbim despre 24 -36 de ore în care această operaţiune trebuie să aibă loc. Şi efectele, evident, se vor resimţi imediat, odată cu scufundarea acestor barje, aşa estimăm. Şi fiecare centimetru pe care vom reuşi să-l creştem în zona Cernavodă este foarte important pentru menţinerea reactorului 2. Într-adevăr, data de vineri este deja mult prea târzie", a mai menţionat Ana Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Apelor Române, în cadrul intervenţiei telefonice la "Newsroom", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.